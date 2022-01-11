Русская линия
Сводка новостей от 11 января 2022

Британская медсестра Мэри Онуохат отстояла своё право открыто носить христианский крестик
Суд Великобритании встал на сторону медсестры, которую уволили из клиники за ношение креста…

Мэри ОноухаВ 2020 году Мэри Оноуха, работающая медсестрой в лондонской клинике Кройдонского университета в Лондоне, была вынуждена покинуть работу из-за постоянных придирок руководства по поводу открытого ношения нательного крестика, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Daily Mail.

C самого начала работы в клинике Онуоха подвергалась придиркам и взысканиям из-за демонстрации креста, в то время, как представители нехристианских конфессий могли свободно демонстрировать признаки своей религии, будь то тюрбаны или хиджабы.

Однажды менеджер клиники отозвал Мэри из операционной в момент операции, чтобы наказать её за демонстрацию креста, поскольку это «может угрожать безопасности пациентов».

Мэри не раз отстраняли от обязанностей, а после вынудили покинуть работу. Теперь же она подала в суд на клинику из-за несправедливого увольнения. В результате суд посчитал действия руководства клиники несправедливыми и фактически признал право христиан демонстрировать свою символику на рабочем месте.

Данное решение может быть прецедентом, поскольку до сих пор в Великобритании именно христиане терпели угнетения из-за демонстрации христианских символов от работодателей.

Стоит отметить, что в русской традиции не принято носить нательные крестик поверх одежды, и поэтому подобного рода проблем в России никогда не случается. Тем не менее, у каждого народа могут быть свои традиции, и увольнять за демонстрацию креста в любом случае не допустимо.

Русская линия

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Британская медсестра Мэри Онуохат отстояла своё право открыто носить христианский крестик
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