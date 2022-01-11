В 2020 году Мэри Оноуха, работающая медсестрой в лондонской клинике Кройдонского университета в Лондоне, была вынуждена покинуть работу из-за постоянных придирок руководства по поводу открытого ношения нательного крестика, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Daily Mail.

C самого начала работы в клинике Онуоха подвергалась придиркам и взысканиям из-за демонстрации креста, в то время, как представители нехристианских конфессий могли свободно демонстрировать признаки своей религии, будь то тюрбаны или хиджабы.

Однажды менеджер клиники отозвал Мэри из операционной в момент операции, чтобы наказать её за демонстрацию креста, поскольку это «может угрожать безопасности пациентов».

Мэри не раз отстраняли от обязанностей, а после вынудили покинуть работу. Теперь же она подала в суд на клинику из-за несправедливого увольнения. В результате суд посчитал действия руководства клиники несправедливыми и фактически признал право христиан демонстрировать свою символику на рабочем месте.

Данное решение может быть прецедентом, поскольку до сих пор в Великобритании именно христиане терпели угнетения из-за демонстрации христианских символов от работодателей.

Стоит отметить, что в русской традиции не принято носить нательные крестик поверх одежды, и поэтому подобного рода проблем в России никогда не случается. Тем не менее, у каждого народа могут быть свои традиции, и увольнять за демонстрацию креста в любом случае не допустимо.

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