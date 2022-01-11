27 декабря 2021 года преподаватель Свято-Тихоновского университета, настоятель Покровского храма в городе Долгопрудный священник Николай Лузанов спас человека, упавшего на рельсы перед приближавшимся поездом на железнодорожной станции «Шереметьевская» в Москве, сообщает Милосердие.Ru.

«Упавший на рельсы мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сам почти не мог двигаться, — рассказали в управлении по социальной и миссионерской работе ПСТГУ. — Отец Николай об этом не знал. Он увидел грозившую незнакомцу опасность, и, не раздумывая, прыгнул следом на рельсы, чтобы перетащить упавшего в безопасную зону. По соседним путям тоже ехал поезд, а пространство под платформой оказалось забито мусором и снегом так, что укрыться не получилось бы. Поэтому священник поднял руки упавшего, прижал собой к перрону, затем подхватив за ноги, закинул на платформу. После этого отец Николай выбрался сам. Всё это заняло около десяти секунд, и как только батюшка вылез, мимо перрона промчался экспресс».

«Мужчина остался жив благодаря быстрой реакции отца Николая и его смелому поступку. Героический поступок отца Николая поражает тем, что он бросился на помощь, несмотря на тяжёлую травму спины, ограничивающую любые нагрузки», — отметили в Долгопрудненском благочинии.

Священник Николай Лузанов — отец четверых детей. Уже почти 20 лет он преподает всеобщую историю и каноническое право в ПСТГУ.

Русская линия