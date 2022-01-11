Святейший Патриарх Сербский Порфирий заразился COVID-19, что показал проведенный во вторник тест, сообщает Интерфакс со ссылкой на информационную службу Сербской Православной Церкви.

Уточняется, что у Его Святейшества «очень лёгкие симптомы», однако по совету врачей ближайшие дни Предстоятель проведет на домашнем лечении.

«Благодаря электронным средствам связи он находится в постоянном контакте с коллегами и совершенно спокойно выполняет административные задачи. Также он не перестаёт молитвенно поддерживать врачей и медперсонал в их работе и особо молится об исцелении всех пострадавших от эпидемии», — сказано в сообщении СПЦ.

Публичные мероприятия, в которых Патриарх Порфирий должен был участвовать, отложены до особого распоряжения.

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