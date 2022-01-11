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Сводка новостей от 11 января 2022

Сербский Патриарх Порфирий помещён на домашний карантин
Предстоятель Сербской Православной Церкви заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо…

Патриарх Сербский ПорфирийСвятейший Патриарх Сербский Порфирий заразился COVID-19, что показал проведенный во вторник тест, сообщает Интерфакс со ссылкой на информационную службу Сербской Православной Церкви.

Уточняется, что у Его Святейшества «очень лёгкие симптомы», однако по совету врачей ближайшие дни Предстоятель проведет на домашнем лечении.

«Благодаря электронным средствам связи он находится в постоянном контакте с коллегами и совершенно спокойно выполняет административные задачи. Также он не перестаёт молитвенно поддерживать врачей и медперсонал в их работе и особо молится об исцелении всех пострадавших от эпидемии», — сказано в сообщении СПЦ.

Публичные мероприятия, в которых Патриарх Порфирий должен был участвовать, отложены до особого распоряжения.

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