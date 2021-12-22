Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что в храмы будут пускать всех желающих, но призвал верующих не сравнивать QR-коды с «печатью антихриста»…

Патриарх Кирилл: «Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода»

22 декабря 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с докладом на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города Москвы, коснулся вопроса использования QR-кодов для ограничения доступа в храмы, предает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что по итогам первого чтения законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, было предложено сделать исключение для посещения храмов.

«Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

«Знаю, что многих волнует тема вакцинации от коронавирусной инфекции и что в среде духовенства и мирян, точно так же, как и во всем обществе, есть разногласия по этому поводу. Кто-то считает, что вакцинация должна быть обязательной для всех, кто-то — что она должна быть полностью добровольной. Кто-то и вовсе считает ее ненужной или даже неприемлемой», — обратился Святейший Патриарх к участникам Епархиального собрания.

«Как вам известно, сам я вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта», — продолжил Святейший Владыка.

При этом, по словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, ни в коем случае нельзя делить паству на людей первого и второго сорта, привитых и непривитых и наоборот. «Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей», — отметил Патриарх Кирилл.

Его Святейшество отметили, что тесно связанный с темой вакцинации «вопрос о присвоении гражданам электронных сертификатов о прохождении медицинской процедуры, об их состоянии здоровья — так называемом „иммунном статусе“ с использованием QR-кодов» сегодня «тревожит огромное количество людей».

«Люди обеспокоены введением механизма „разрешительного“ порядка предоставления таких прав и возможностей, которые ранее никем не подвергались сомнению и были общедоступными. Фактически возникает простой и, что важно, внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав — таких, например, как свобода передвижения или нахождения в общественных местах, пока данный человек не выполнит условия выдачи QR-кода. Другими словами, вопрос не в связи с вакцинацией и QR-кодами, а в том, как эта система может быть использована в будущем», — отметил Святейший Патриарх, обращаясь к участникам Епархиального собрания.

«Важно помнить, что любые технологии только тогда могут приносить пользу, когда они подконтрольны человеку, а не когда человеческая жизнь ставится в зависимость от обезличенной технологии. Более того, использование инструментов, могущих затронуть личную жизнь и свободу каждого человека, должно проистекать из общественного консенсуса и контролироваться обществом», — добавил Святейший Владыка.

Как отметил Патриарх Кирилл, нарастающий по охвату и объему сбор сведений о частной жизни человека, в том числе о его здоровье, а также накопление и обработка соответствующих данных открывает возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей — за их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием их общения.

«А ведь возможность контроля — это и возможность ограничений деятельности человека практически по любому произвольно избираемому признаку и даже принуждения к тому, что человек не признает необходимым либо считает бесчестным или греховным», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Мы видим, что в праве и политической практике многих стран мира сегодня стали приниматься в качестве обязательных идеи и представления, прямо противоречащие Божией правде — например, библейскому учению о человеке, его достоинстве, о его взаимоотношениях с другими людьми. Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могуществом цифровых технологий», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что Священный Синод в своем прошлогоднем послании отметил: «Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института».

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, выраженная Священным Синодом озабоченность в полной мере сохраняется и сегодня. «О возможных рисках, связанных с цифровизацией, Церковь неоднократно предупреждала и ранее, в частности, предупреждения содержатся в решениях Архиерейского Собора 2013 года», — отметил Предстоятель.

«Мне уже довелось говорить на тему рисков цифровизации с высокой трибуны Государственной Думы в ходе парламентских чтений в мае нынешнего года. Мы твёрдо надеемся, что государственная власть, в первую очередь законодательные органы прислушаются к мнению людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жизни общества вследствие все нарастающей цифровизации», — подчеркнул Святейший Владыка.

«При этом должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы „печати антихриста“. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, — а пресловутая „печать“ является внешним лишь знаком, видимым выражением совершившейся апостасии», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

Русская линия