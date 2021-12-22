Глава Иерусалимского Патриархата рассказал о положении дел на Святой Земле во время встречи с Королём Иордании Абдаллой II…

О трудностях, которые переживают в настоящее время христиане Иерусалима, рассказал Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III, выступая 21 декабря 2021 года на прошедшей во дворце Аль-Хуссейния встрече с Королем Иордании Абдаллой II. По сложившейся традиции в дни, предшествующие празднованию Рождества, иорданский монарх проводит мероприятие, на которое приглашаются главы и представители христианских Церквей Святой Земли, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В своём слове на торжественном мероприятии Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви подчеркнул необходимость рассказать миру об угрозах, которым подвергаются святые места христиан и мусульман в результате амбиций радикальных иудаистских групп при отсутствии серьёзного отношения местных властей Иерусалима к вопросу защиты этих святых мест.

Его Блаженство также упомянул о том, что в последнее время участились нападения на живущих в Иерусалиме и его пригородах христиан и мусульман.

«Христиане стали объектами постоянно повторяющихся атак радикальных сионистских группировок, особенно в Священном городе, — констатировал Блаженнейший Владыка. — Начиная с 2012 года, против христиан были совершены бесчисленные преступления, включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков; происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись. И это помимо постоянного запугивания христианского населения, а ведь всё, что они хотят, — жить нормальной жизнью, поскольку Бог дал им это право».

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви выразил уверенность, что подобные действия радикалистских групп продиктованы стремлением изгнать христиан из Иерусалима и других частей Святой Земли.

Как отметил Блаженнейший Патриарх Феофил, Патриархи и главы Церквей в Иерусалиме решили провести международную информационную кампанию, призванную рассказать о нарушениях, направленных против христианского присутствия во Святом граде и его пригородах, о нападениях радикальных иудаистских группировок на христиан в Иерусалиме, особенно у Яффских ворот на площади Омара ибн аль-Хаттаба, которая входит в маршрут движения паломников к Храму Гроба Господня и другим церквям и монастырям, а также о попытках радикалов исказить культурную и историческую самобытность района Нью-Гейт.

«Мы возвышаем свой голос в эти рождественские дни, дабы подтвердить, что Святая Земля — это не только земля рождения Христа, но и земля, откуда христианство распространилось во всём мире, — подчеркнул Его Блаженство. — Весь христианский мир несёт ответственность за то, чтобы христиане продолжали жить на Святой Земле и на Востоке в целом. Поэтому мы работаем рука об руку, чтобы реализовать проекты устойчивого развития, сохранить имеющее глубокие корни христианское присутствие в Иерусалиме».

«Ваше Величество, Рождество — праздник воплощения любви, являемой не в словах, а в действиях. Что касается христианских святынь, мы не забудем, что Вы сделали для реставрации Кувуклии в Храме Гроба Господня и храма Вознесения», — сказал, обращаясь к иорданскому Королю, Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, отметив, что это «указывает на характер арабских мусульман-хашимитов, которые принимают других и высоко ценят христианские святыни, а также присутствие христиан и их историческую роль в Иерусалиме и на Востоке как неотъемлемую часть истории, настоящее и будущее этого региона».

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