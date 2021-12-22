Русская линия
Сводка новостей от 22 декабря 2021

Митрополит Волоколамский Иларион обсудил в Ватикане «конкретные даты и места» новой встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска
Планируется, что такая встреча произойдёт 2022 году и будет посвящена не теме экуменизма, а проблеме гонений на христиан во всём мире…

Митрополит Волоколамский Иларион и папы Римский Франциск22 декабря 2021 года в здании Зала аудиенций Павла VI в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с Папой Римским Франциском, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

В начале беседы митрополит Иларион от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил главу Католической церкви с 85-летием со дня рождения.

Папа Франциск приветствовал Его Высокопреосвященство, выразив сердечную благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за переданные поздравления и неизменно высокий уровень сотрудничества.

В ходе продолжительной встречи, прошедшей в тёплой атмосфере, стороны обсудили широкий круг вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений между Римско-католической церковью и Русской Православной Церковью, а также отдельные аспекты взаимодействия в ближайшем будущем.

Позже стало известно, что речь, в частности, шла о подготовке очередной встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска.

«Папа Франциск неоднократно говорил о своем желании встретиться с патриархом Кириллом, в том числе он говорил об этом на моей прошлой и позапрошлой встречах с ним, — заявил ТАСС митрополит Иларион. — Со своей стороны, Патриарх Кирилл также хотел бы встретиться с папой Франциском, потому что со времени предыдущей встречи, которая была первой, прошло уже более пяти лет, накопилось много новых вопросов».

Глава ОВЦС МП рассказал, что встреча планируется на 2022 год. «Мы обсудили конкретные даты и конкретные места, но пока не можем их анонсировать, потому что они требуют дополнительной проработки с обеих сторон», — указал владыка. По его мнению, понтифик и патриарх Кирилл «будут говорить не о каких-то богословских вопросах, разделяющих православных и католиков, а прежде всего о том, как христианам выживать в современном мире, где они сталкиваются с гонениями, с насилием, с риском для жизни».

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Иларион обсудил в Ватикане «конкретные даты и места» новой встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска
Планируется, что такая встреча произойдёт 2022 году и будет посвящена не теме экуменизма, а проблеме гонений на христиан во всём мире...

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