На епископскую кафедру в Алеппо (Антиохийский Патриархат) возведен новый архиерей − митрополит Алеппский и Искандерунский Ефрем (Маалюли). Церемония прошла 10 декабря 2021 года, через восемь лет после похищения прежнего управляющего епархией митрополита Павла (Язиджи), сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Antiochpatriarchate.org.

Интронизацию возглавил Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X в соборе святого пророка Божия Илии в Алеппо.

«Возводя Вас на престол, я желаю Вам бодрости и крепости, чтобы Вы могли стать преградой для волн житейского моря и уберечь вашу паству от греха и порока, − обратился Его Блаженство к назначенному архиерею. − Эта интронизация взывает к служению и ответственности, и я передаю их новому митрополиту, поскольку моё свидетельство в нём было несомненным и оправданным с того дня, как я знал его, и по сей день».

Антиохийский Патриарх отметил, что его нынешнее послание — о стойкости, несмотря ни на что, потому что Антиохийская Церковь является твердыней христианского Востока.

Митрополит Ефрем в ответном слове сказал, что считает своё рукоположение откликом на призыв Бога к пастырскому попечению и воспринимает порученную Его Блаженством ответственность, как возложенную Самим Господом. Владыка сравнил радость своей встречи с паствой на новой кафедре с венчанием и добавил, что это «встреча сердец, которые вместе будут плакать и вместе радоваться».

«Эта интронизация − новая книга в моей жизни и жизни этой архиепископии. На первой странице Бог пишет заголовок: „Я пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец“ (Ин. 10:11). Вот почему, когда наше совместное путешествие в Алеппо начнётся, дверь епархии будет открыта для всех, и я вместе со священниками буду в служении вам, и мы будем работать вместе, духовенство и миряне, для благополучия нашей Церкви», − сказал новый митрополит.

«Считайте меня алеппцем, и каждый житель Алеппо будет рядом со мной, а также каждый человек, желающий сделать из своего сердца жертвенник Господу и своему ближнему, на котором он приносит себя в жертву любви к Богу и каждому брату в человечестве», − добавил иерарх.

В завершение торжественной речи новоназначенный архиерей вложил благословляющий крест в руку Патриарха Антиохийского Иоанна, чтобы Первосвятитель осенил крестным знамением присутствующих на интронизации. А крест, полученный от Блаженнейшего при поставлении в архимандрита, митрополит Ефрем подарил своей матери.

Как сообщалось ранее, бывший митрополит Алеппский Павел (Язиджи), младший брат Патриарха Иоанна X, и митрополит Григорий Иоанн Ибрагим, иерарх Сиро-Яковитской Церкви, были похищены боевиками в пригороде Алеппо утром 22 апреля 2013 года, когда они ехали на машине к турецкой границе, чтобы добиться освобождения захваченных ранее священников. Достоверной информации об их дальнейшей судьбе до сих пор нет. Синод Антиохийской Церкви условно перевел митрополита Павла в почетную епархию Диярбакыр − в надежде, что пропавший восемь с половиной лет назад архиерей ещё жив.

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