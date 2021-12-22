В Украинской Православной Церкви объяснили, почему на Фанаре продолжают называть чёрное белым и говорить о мнимом исцелении украинского раскола…

Митрополит Черкасский Феодосий: Патриарх Варфоломей уже давно осознал, что совершил большую ошибку, но как человек гордый, не может её признать

«Действия Патриарха Варфоломея привели к фактическому расколу мирового Православия», — заявил в эфире телеканала UkrLive в социально-просветительской программе «Слово Иерарха» архиерей Украинской Православной Церкви митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, передает Патриархия.Ru.

Владыка Феодосий также отметил, что Предстоятель Константинопольской Православной Церкви уже полностью осознал свою ошибку в предоставлении «томоса» ПЦУ, но не может её признать, чтобы не потерять лицо.

«Патриарх Варфоломей уже давно понял, что совершил большую ошибку — тактическую, не стратегическую. Думаю, он уверен, что стратегически поступил верно. Это глубинное понимание Константинопольской Церкви, противоречащее церковной традиции понимания канонов», — констатировал иерарх.

При этом митрополит Феодосий заметил, что человек, даже осознав, что совершил ошибку, не всегда готов её признать.

«Именно это, мне кажется, происходит сейчас с Патриархом Варфоломеем. Будучи не способным признать свою ошибку, он продолжает называть чёрное белым и наоборот, убеждая самого себя в том, что он прав, хотя всему православному миру ясно, что никакого объединения не произошло и произойти не могло. Потому что самая большая конфессия Украины, Украинская Православная Церковь, которая включает в себя подавляющее, безусловно, большинство православных верующих Украины, к их так называемому „объединительному собору“ вообще не имела никакого отношения», — сказал архиерей.

По словам митрополита Феодосия, «разные ветви раскола объединились между собой и вдруг по слову Патриарха Варфоломея заняли место настоящей Церкви».

«Симулякр занял место Церкви, которая исторически здесь существует на протяжении тысячелетий. То, как увидел Патриарх Варфоломей ситуацию из окна своей резиденции на Фанаре, очень разнится с видением ситуации, которую ощущаем и понимаем мы здесь, в Украине, в реальной церковной жизни. Это совершенно разные вещи. В то же время, повторюсь, думаю, что Патриарх Варфоломей уже полностью осознал свою тактическую ошибку, но не может её признать, чтобы не потерять свой авторитет. Так бывает, к сожалению, с людьми гордыми», — констатировал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

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