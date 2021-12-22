Русская линия
Сводка новостей от 22 декабря 2021

Обнародованы статистические данные по Московской епархии за 2021 год
За год в российской столице стало на 14 храмов и часовен больше…

Золотые купола22 декабря 2021 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы. В своем докладе Предстоятель Русской Православной Церкви огласил основные статистические данные по Московской епархии, сообщает Патриархия.Ru.

На 1 декабря с.г. количество храмов и часовен в Москве составило 1218, что на 14 больше, чем годом ранее. Число храмов, в которых богослужение совершается не реже одного раза в неделю, увеличилось с 537 до 541.

По программе строительства новых храмов за 11 лет возведены и уже действуют 78 храмов, в трёх храмах завершены общестроительные работы, строятся ещё 38 храмов. Таким образом, уже построены или находятся на разных этапах строительства 119 из 200 запланированных храмов. На стадии разработки проектной документации находятся более 20 храмов.

В клире города Москвы состоят 33 архиерея, 1395 священников и 413 диаконов — всего 1841 клирик, то есть на 24 священнослужителя больше, чем год ранее. В этом году Святейшим Патриархом Кириллом совершены 6 пресвитерских и 3 диаконских хиротонии.

Под Патриаршим управлением действуют 36 ставропигиальных обителей, в том числе 17 мужских и 19 женских, с 1059 насельниками и 1014 насельницами, включая послушников и послушниц.

За истекший год скончался 61 московский клирик, а также насельник и насельница ставропигиальных монастырей. Это намного меньше, чем в 2020 году, когда скончались 91 клирик, насельник и насельница, но всё ещё больше, чем в 2019 году, когда умерших было 33.

Участники Епархиального собрания пропели почившим «Вечную память».

Русская линия

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