В начале июня в Баку прошла очередная конференция «Нефть и газ Каспия», в которой участвовали более 400 человек из 30 стран и международных организаций, а также представители крупных компаний. Основной темой форума стало грядущее открытие «Южного газового коридора», которое должно состояться в 2020 году. Выступивший на мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что подтверждённые запасы газа в стране оцениваются в 2,6 триллиона кубометров. «В четырёх сегментах „Южного газового коридора“ работа идёт успешно. В проект планируется вложить инвестиции на 40 миллиардов долларов», — цитирует Алиева портал Москва-Баку.RU.

Как проинформировал Алиев, части «Южного газового коридора», проект «Шах-Дениз 2» реализован на уровне 93%, «Южно-кавказский трубопровод» (ЮКТ), соединяющий Азербайджан с Грузией, готов на 85%; Транс-Анатолийский (TANAP) реализован на 72% — он войдёт в строй в следующем году. Уровень исполнения четвертого проекта — Транс-Адриатический трубопровода (ТАР) — составляет 42%.

Алиев подтвердил, что объём добычи газа в Азербайджане в ближайшие годы увеличится и значительно: до конца текущего года он составит 28,5 миллиардов кубометров, а в 2020 году — 45 миллиардов. После 2020 года, за счёт ввода в эксплуатацию новых месторождений, добыча газа в Азербайджане увеличится ещё больше, и объём экспорта будет доведён до 30−40 миллиардов кубометров в год. В случае необходимости пропускная способность «Южного газового коридора» может быть доведена до 60 миллиардов кубов. К проекту могут присоединиться другие государства Центральной Азии, намекнул Алиев.

Несмотря на некоторую «региональность» этого форума, на него обратил внимание сам президент США Дональд Трамп, который прислал обращение к участникам конференции. Главной темой его послания стало то, что США будут продолжать решительную поддержку «Южного газового коридора», то есть транспортировку азербайджанского и, при удаче, туркменского и казахского газа в обход России на рынки Европы. Он высоко оценил роль Азербайджана в усилении глобальной энергетической безопасности, а также в разработке и экспорте энергоресурсов Каспия. Американский лидер заверил, что его страна готова работать с Азербайджаном в условиях продолжения экономических и правительственных реформ. Ну и, разумеется, Трамп подтвердил приверженность Вашингтона к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которое будет способствовать укреплению региональной безопасности.

Кроме того, на конференции также было продемонстрировано видеообращение вице-президента Европейского союза по энергетике Мароша Шефчовича. Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Евросоюз остаётся приверженцем «Южного газового коридора», в котором Азербайджан играет ключевую роль. «Этот проект, — сказал он, — обеспечит геополитический баланс и стабильность в Европе. .. Мы уверены, что азербайджанский газ будет поступать в Европу уже в 2020 году».

Всё это говорит о том, что «Южный газовый коридор» станет серьёзным конкурентом для российских поставок газа в Европу, а, главное, действенным рычагом политического давления Запада на Москву. Тем не менее, Россия продолжает строительство «Турецкого потока». Объем газа, который будет поступать по нему в Турцию по двум «ниткам», составит более 31 миллиарда кубометров в год, что явно избыточно для этой страны, мечтающей стать газовым хабом. Соответственно, излишки газа предназначены для Европы. В настоящее время их наиболее реальными покупателями считаются Греция и Италия, однако гарантированных европейских импортёров пока не видно: ни один подтверждённый Брюсселем контракт так и не заключён. Поэтому не исключено, что «Турецкому потоку» придётся ждать своего часа у границ Евросоюза. Если, конечно, политическая конъюнктура резко не изменится.

Русская линия