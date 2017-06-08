Верующие просят власти решить вопрос с перезахоронением в России останков великих князей Дома Романовых, убитых в Алапаевске, и вернуть столице Урала Вознесенский проспект…

Духовные и светские власти столицы Урала начали активную подготовку к празднованию 16−18 июля 2018 года 100-летия со дня мученической кончины святой Царской семьи, взошедшей в эти дни на крест и безропотно претерпевшей страдания за Христа. Торжества в Екатеринбурге возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и поэтому городские власти стараются не ударить в грязь лицом, сообщает Znak.com.

В связи с этим на днях в городе святой Екатерины состоялось заседание специальной комиссии, которая рассмотрела целый ряд предложений Екатеринбургской митрополии, приуроченных к этим торжествам.

В частности, митрополит Екатеринбургский Кирилл предложил властям рассмотреть вопрос возможного перезахоронения в Екатеринбурге останков великих князей Дома Романовых, убитых в Алапаевске. Речь идёт о великой княгине и преподобномученице Елизавете Фёдоровне, инокине Варваре, великих князьях Сергее Михайловиче, Иоанне Константиновиче, Константине Константиновиче и Игоре Константиновиче Романовых. В настоящее время останки причисленной к лику святых великой княгини Елизаветы Федоровны, а также некоторых других представителей династии Романовых находятся в Шанхае, и предстоит проделать большую работу по их возвращению.

Также духовенство Екатеринбурга просит власти вернуть городу историческое название улицы, которая ведёт к Храму-на-Крови, переименовав её из улицы Карла Либкнехта в Вознесенский проспект. Кроме того, епархия просит передать ей в собственность часовню и земельный участок у Храма-на-Крови и центра «Царский» и выделить земельный участок рядом с храмом для строительства учебного центра для воскресной школы, певческой капеллы Октоих и ансамбля Сылышки.

От урочища Ганина Яма, где находится монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев, до поселка Шувакиш в целях большего удобства для горожан и паломников митрополия предлагает расширить и благоустроить дорогу длиной 2,4 километра, а также оборудовать парковку для пассажирского транспорта на Ганиной Яме.

16−17 июля Екатеринбургская митрополия собирается организовать приём паломников, которые прибудут на праздничные мероприятия. В честь 100-летия памяти Царской семьи предлагается разработать памятный знак (провести публичный конкурс эскизов, а затем его изготовить). Также в эти дни епархия намерена провести общественный форум, посвященный осмыслению трагических событий 1918 года.

Заседание комиссии возглавил врио губернатора Евгений Куйвашев, и большинство предложений владыки Кирилла на нём были поддержаны, однако подробной информации о ходе заседания пока нет.

Русская линия