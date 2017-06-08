В ответ Предстоятель Элладской Церкви заявил, что невозможно «за один раз всё сделать и закончить» и «могут понадобится и другие встречи»…

Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей, в силу исторических причин лишённый своей паствы, которая практически вся переехала из Турции в Грецию, совершает постоянные путешествия по миру, поскольку в его пребывании на Фанаре нет никакой особой нужды, да и турецкие власти для православного Предстоятеля крайне негостеприимные люди.

Именно поэтому для главы некогда величественного Константинополя был так важен Критский Собор, который на Фанаре по-прежнему называют Великим и Святым, несмотря на то, что в нём отказались принимать участие четыре из 15 Поместных Православных Церквей, и в том числе, самая большая по числу приходов, духовенства и верующих Русская Православная Церковь.

Критский Собор состоялся под председательством Патриарха Варфоломея, и этот факт сам по себе придал большое значение Константинопольской Церкви, которая в последние годы всё более и более начинала выглядеть в глазах внешних людей виртуальной Церковью, растратившей всю свою паству, храмы и влияние. После же Собора Константинопольский Патриарх вновь обрёл определённую силу и может теперь заявить, что хоть он и лишился своей паствы, но ещё способен собрать под своим председательством представителей со всего православного мира.

Беда в том, что итоги Критского Собора оказались настолько незначительны в плане решения каких-то реальных проблем, что о принятых на Соборе декларациях в православном мире быстро стали забывать.

Конечно, сначала они наделали много шума — даже среди греков оказалось немало тех, кто отказался признавать ряд принятых документов. Однако, затем все поняли, что их опасения и протесты напрасны — соборные декларации не внесли в жизнь Поместных Церквей ничего нового, поскольку их претворение в реальную церковную практику и не предполагалось.

Более того, каждая из Поместных Православных Церквей стала трактовать принятые документы по-своему. Так Священный Синод наиболее близкой Константинополю Элладской Православной Церкви утвердил все принятые на Соборе документы, но в своём комментарии к ним фактически полностью пересмотрел суть текста, касающегося отношения Православной Церкви к инославным.

Подобные факты, а также то, что о документах Критского Собора стали забывать, серьёзно взволновали Патриарха Варфоломея, который буквально на каждой встрече старается напомнить о значении этого собрания, а также настаивает на претворении в жизнь его решений.

Так в ходе встречи 6 июня 2017 года с Архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом в Афинах глава Константинопольского Патриархата поблагодарил владыку за поддержку в проведении Критского Собора, отметив, что «к сожалению, некоторые Церкви не захотели в последнюю минуту собраться вместе с нами, несмотря на то, что в Женеве мы приняли совместное решение об этом», сообщает Седмица.Ru.

Далее Патриарх Варфоломей остановился на том, что необходимо распространять решения Критского Собора в православном мире, отметив, что «вместе все мы должны выполнять решения Собора». Он отметил, что в настоящее время идёт подготовка к большой межправославной богословской конференции в Салониках, которая пройдёт в апреле 2018 года. Её цель будет состоять в том, чтобы распространить решениях Критского Собора «как можно шире, чтобы стать достоянием всех православных верующих».

В ответ Архиепископ Иероним выразил свою радость по поводу визита Константинопольского Патриарха в Грецию и также высокой оценил значение Критского Собора, который, по его словам, «показал, что мы едины в Церкви». Он согласился, что необходимо реализовать на практике решения, которые были приняты на Соборе, но при этом подчеркнул, что «за один раз невозможно всё сделать и закончить», и «нам могут понадобиться и другие встречи».

Таким образом, Предстоятели Константинопольской и Элладской Церквей фактически признали, что пока они сами не знают, как на практике могут быть реализованы документы, составленные в виде деклараций Критского Собора и не содержащие в себе никаких конкретных решений по тем или иным вопросам. Для их рецепции в Афинах будет собрана богословская конференция, но есть сомнения, что и она сможет выработать в этом вопросе хоть какие-то вразумительные предложения.

Русская линия