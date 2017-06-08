Интересная ситуация наблюдается во внешней торговле России в последние месяцы. Несмотря на действующий режим антироссийских санкций со стороны Евросоюза, по итогам первого квартала 2017 года рост российского экспорта в Европу сделал сильный рывок: по данным Евростата, он увеличился на 47% в годовом сопоставлении — с 26,7 млрд до 39,3 млрд евро. Фактически, сбываются прогнозы о росте спроса на энергононосители из РФ, так как альтернативные поставки с Ближнего Востока и из США пока не смогли вытеснить газ и нефть из России.

В первом квартале года существенно также увеличился объём экспорта из ЕС в Россию: на 28% в годовом исчислении, с 15,5 млрд до 19,9 млрд евро. При этом среди основных торговых партнёров 28 стран Евросоюза Россия занимает второе место после Китая по положительному сальдо торгового баланса, продавая в страны Европы намного больше товаров и услуг, нежели покупая у них, сообщает издание «Эксперт».

Торговля у России с Китаем также идёт по возрастающей. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объём двусторонней торговли между КНР и РФ достиг $ 7,66 млрд в прошлом месяце, по сравнению с $ 6,11 год назад. Экспорт из Поднебесной в Россию вырос до $ 3,76 млрд, а импорт из России составил $ 3,89 млрд. Всего же с января по май объём торговли между странами увеличился на 26,1%, достигнув $ 32,39 млрд, при этом экспорт в Россию за эти пять месяцев вырос на 22%, а импорт из России — на 30%, пишет РИА Новости.

Опережающие темпы роста поставок из России — хороший показатель, учитывая достаточно агрессивную экспортную политику Китая. В прошлом году общий объём торговли вырос всего на 2,2%, достигнув $ 69,525 млрд. Судя по всему, в этом году удастся нарастить товарооборот до более чем $ 80 млрд.

Ранее целью Москвы и Пекина было нарастить торговлю до $ 100 млрд в год, и этот уровень мог уже быть достигнут, если бы не введение санкций и кризис в российской и китайской экономике. Тем не менее, ещё в 2014 году стороны заявили о возможности увеличения объёма торговли до $ 200 млрд к 2020 году. Эту цель, видимо, удастся достигнуть несколько позже. Так как общее состояние мировой экономики не позволяет наращивать взаимную торговлю настолько большими темпами.

Однако, уже сейчас можно сказать, что на фоне санкций Россия успешно диверсифицирует свою вешнюю торговлю.

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