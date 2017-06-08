Русская линия
Сводка новостей от 8 июня 2017

Время ожидания в очереди к мощам Святителя Николая Чудотворца увеличилось до 10 часов
По данным на вчерашний день, святыне уже поклонилось около 480 тысяч верующих…

Мощи Святителя Николая в МосквеВ России продолжается пребывание частицы мощей Николая Чудотворца. Девятое ребро Святителя впервые в истории привезли из итальянского города Бари в нашу страну 21 мая 2017 года. В настоящее время святыня находится в Храме Христа Спасителя в Москве. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Российским гражданам, которые ещё не успели поклониться мощам Святителя Николая, необходимо рассчитывать свои силы и иметь в виду, что среднее время ожидания в очереди к святыне за последние дни возросло и составляет сейчас примерно 10 часов.

На текущий момент 8 июня в 10:00 вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы (на светофоре). По данным на вчерашний день, святыне поклонились уже более 480 тысяч человек.

При этом организаторы приводят конкретные цифры посещения святыни по дням, начиная 21 мая. Так в первый день мощам поклонились 4 тысячи верующих. Затем их число многократно возросло:

22 мая — 18 тысяч, 23 мая — 25 тысяч, 24 мая — 26 тысяч, 25 мая — 17 тысяч, 26 мая — 26 тысяч, 27 мая — 37 тысяч, 28 мая — 25 тысяч, 29 мая — 30 тысяч, 30 мая — 30 тысяч, 31 мая — 28 тысяч, 1 июня — 25 тысяч, 2 июня — 19 тысяч, 3 июня — 37 тысяч, 4 июня — 23 тысячи, 5 июня — 20 тысяч, 6 июня — 36 тысяч, 7 июня — без малого 48 тысяч.

Русская линия

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Время ожидания в очереди к мощам Святителя Николая Чудотворца увеличилось до 10 часов
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