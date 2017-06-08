По счастью, времена 90-х годов, когда в любом ларьке в любое время дня и ночи можно было купить водку и спирт «Рояль», давно ушли в прошлое. И сейчас уже трудно представить, что телевизионная реклама в то время на добрых 50% была посвящена расписыванию достоинств разного рода алкогольной продукции. Жить так дальше, конечно, было нельзя, и несколько лет назад наше правительство предприняло, наконец, довольно строгие антиалкогольные меры, которые начинают приносить свои плоды: в нашей стране в 2011 году было продано почти 1,51 млрд литров водки и ликёроводочной продукции, а в 2016 году — 930 млн литров. Среднее годовое потребление также существенно снизилось: с 10,9 литра до 6,6 литра на человека, сообщает сайт Роспотребнадзора.

Согласно докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», самыми пьющими регионами стали Магаданская область (14,1 литра на душу населения), Москва (13,3 литра), Сахалинская область и Республика Коми (по 13 литров).

Объемы продаж пива также снижаются: в 2011 году на каждого гражданина России приходилось 70,8 литра пива, а в 2016 году — 53,3 литра. По объёмам купленного пива лидеры — Московская область (94,9 литра на душу населения), Республика Хакасия (84,3 литра) и Сахалинская область (82,8 литра).

Традиционно, самые трезвые российские регионы — это республики Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии в год на душу населения продается 0,1 литра крепкого алкоголя, в Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 литра, в Республике Северная Осетия-Алания — 0,6 литра. Что касается пива, то меньше других его пьют в Ингушетии — 0,5 литра в год на человека. Это объясняется традиционным мусульманским запретом на алкоголь, и почти полным отсутствием в этих республиках магазинов и отделов по продаже вино-водочной продукции.

Тем не менее, алкоголь в России продолжает оставаться одной из главных причин отравлений и смертности. В 2011—2016 годах было зафиксировано 147 тысяч таких случаев. Из них летальным исходом завершились 41 тысяча 295 (28,1% случаев), что в два раза больше числа всех погибших во всех автомобильных авариях в нашей стране за прошлой год.

Чаще всего алкоголем травились в Курской области, Туве, Кемеровской области, Чувашии, Самарской, Рязанской и Иркутской областях. Всего в 2016 году превышение среднего уровня алкогольных отравлений было зафиксировано в 44 регионах. Чаще всего от отравлений погибали жители Магаданской, Пензенской и Новгородской областей. И это свидетельствует о другой проблеме: обилии фальсификата, продаваемого в наших магазинах. Так что нашему правительству предстоит ещё многое сделать для решения всех этих проблем. Конечно, более 40 тысяч погибших от алкоголя — статистика совсем не для цивилизованной страны, которой Россия по факту является.

Русская линия