В УПЦ указали, что последние заявления главы Фанара «недвусмысленно указывают, что вся ситуация вокруг образования ПЦУ ничем другим, кроме личных амбиций продиктована не была»…

Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное заявление Константинопольского Патриарха Варфоломея о том, что ему плевать на разрыв евхаристического общения Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом из-за ситуации на Украине, сообщает СПЖ.

По мнению владыки Виктора, прозвучавшее заявление Патриарха Варфоломея надолго запомнится верующим и навсегда останется в истории Церкви. Эти слова главы Фанара «недвусмысленно указывают, что вся ситуация вокруг образования ПЦУ ничем другим, кроме личных амбиций продиктована не была», и предоставление томоса об автокефалии украинским раскольникам основывалось «не на канонах Церкви, а именно на той фразе, которую он употребил».

«Потому что не может быть „плевать“ человеку, который заботится о единстве Церкви, исполняя слова Христа „да будут все едино“, — отметил епископ Виктор. — Не может „наплевательски“ относиться к позиции другой Поместной Церкви, к слову, самой многочисленной, Патриарх, претендующий на главенство в Церкви, о чём он сам неоднократно заявлял. В конце концов, не может так говорить о евхаристическом единстве любой христианин. Ибо если перевести слова Патриарха Варфоломея в несколько иную плоскость, то что мы получим? Страшное кощунство, ничего общего с христианством не имеющее».

Страшно подумать, что этими же словами Патриарх Варфоломей может ответить на вопрос, как он относится к тому, что Тело Христово страдает из-за разделения, возникшего по его вине, добавил иерарх. «А нам — „не плевать“, — подчеркнул он. — Потому что „страдает ли один член — страдают с ним все члены“ (1 Кор. 12, 26). И как бы Патриарх Варфоломей ни пытался показать своё отношение к большей половине православного мира, мы видим только одно — страдающего и заблудшего человека, который своими словами и действиями все больше и больше отдаляется от Христа».

Епископ Виктор добавил, что и ему, и миллионам православных христиан во всём мире далеко «не плевать» на Богом заповеданное единство, и «поэтому мы будем продолжать молиться, дабы все были едины во Христе Иисусе, молиться „о всех и за вся“, и о вразумлении Патриарха Варфоломея в том числе».

Русская линия