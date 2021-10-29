Глава Фанара опустился до жаргонных выражений, когда упомянул о решении Русской Православной Церкви разорвать с ним евхаристическое общение из-за Украины…

29 октября 2021 года глава Константинопольской Церкви Патриарх Варфоломей, выступая на одном из форумов в США, перешёл на жаргонные выражения и буквально заявил, что ему «плевать» на то, что Русская Православная Церковь исключила его имя из своих диптихов, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Мakeleio».

Патриарх Варфоломей признался, что уже давно имел желание предоставить «автокефалию» «украинской церкви» и гражданам Украины. «Наши украинские братья хотели иметь свою Поместную Церковь, если позволите национальную, и не зависеть от Москвы, не подвергаться притеснениям со стороны Москвы», — сказал он.

Но, когда «автокефалия» была предоставлена украинским раскольникам, то представители Русской Православной Церкви, по словам Патриарха, «разозлились и прервали общение со Вселенским Патриархом, вывели меня из диптихов и не поминают меня. Я скажу на это — мне плевать! Да!», — заявил глава Фанара.

При этом Патриарх Варфоломей употребил жаргонное словосочетание «Σκασίλα μου», что вызвало радостный смех и аплодисменты у участников мероприятия, среди которых было достаточно много авторитетных членов греческой диаспоры в США.

Таким образом, глава Фанара в очередной раз публично продемонстрировал своё истинное отношение к Русской Православной Церкви и единству мирового Православия. Причём это нескрываемое презрение к русским активно поддерживается греками в США.

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