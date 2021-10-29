Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2021

Святейший Патриарх Кирилл пожелал Марии Львовой-Беловой помощи Божией в предстоящих трудах
Предстоятель Русской Церкви поздравил многодетную матушку с назначением на должность уполномоченной при Президенте России по правам ребёнка…

Мария Львова-Белова с семьейСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Марию Львову-Белову с назначением на должность уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, сообщает Патриархия.Ru.

«Вы посвятили жизнь самоотверженному служению ближним: заботясь о своей „домашней церкви“ (Рим. 16:4) — семье, помогая беззащитным и лишенным родительского внимания детям. Вы являете лучшие человеческие качества души, свидетельствуете окружающим о силе христианской любви, о важности следования идеалам милосердия и сострадания. Профессионализм, принципиальность и неравнодушное отношение к людям снискали Вам глубокое уважение и искреннюю признательность множества наших соотечественников», — говорится в Патриаршем послании.

Святейший Владыка особо отметил активное участие М.А. Львовой-Беловой в социальных проектах Русской Православной Церкви и выразил надежду на то, что «опыт такого полезного соработничества станет добрым основанием для дальнейших совместных трудов на благо ближних».

«Церковь неизменно поддерживает начинания государственной власти и общества, направленные на утверждение в жизни сограждан традиционных семейных ценностей, формирование эффективной системы поддержки материнства и детства в России, а также на защиту прав ребенка», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви, пожелав М.А. Львовой-Беловой щедрой помощи Божией в предстоящих трудах.

Русская линия

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