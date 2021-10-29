Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2021

Украинские униаты предлагают ПЦУ пойти по пути Брестской унии
Глава украинских греко-католиков Станислав Шевчук заявил, что новая уния на Украине вполне реальна…

Глава украинских униатов архиепископ Святослав (Шевчук)В приветственном слове к участникам симпозиума по случаю 425-летия Брестской унии глава УГКЦ Станислав Шевчук отметил, что для Украинской греко-католической церкви Брестская уния стала моментом оформления её идентичности, а потому униаты вполне серьёзно предлагают представителям ПЦУ воссоздать с ними что-то подобное и объединиться, сообщает сайт УГКЦ.

По словам Шевчука, «вместе мечтать и строить единство церкви является задачей не только УГКЦ». «Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на событие Брестской унии с разных аспектов, так как несём в себе определенную модель единства, возможно несовершенную и не такую, как её видели мечтатели, но это определённая модель, которая может быть интересной сегодня», — убежден он.

Глава УГКЦ отметил, что о единстве церквей все говорят, мечтают, о нём молятся, но не видят способа, как его достичь. «Мы хотим предложить себе и соседям, Украине и всему миру дискуссию о модели единства. Потому что когда-то и меня спросят, какую модель единства мы предлагаем. Мы вместе должны её искать и над ней работать», — сказал Шевчук.

Русская линия

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