В приветственном слове к участникам симпозиума по случаю 425-летия Брестской унии глава УГКЦ Станислав Шевчук отметил, что для Украинской греко-католической церкви Брестская уния стала моментом оформления её идентичности, а потому униаты вполне серьёзно предлагают представителям ПЦУ воссоздать с ними что-то подобное и объединиться, сообщает сайт УГКЦ.

По словам Шевчука, «вместе мечтать и строить единство церкви является задачей не только УГКЦ». «Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на событие Брестской унии с разных аспектов, так как несём в себе определенную модель единства, возможно несовершенную и не такую, как её видели мечтатели, но это определённая модель, которая может быть интересной сегодня», — убежден он.

Глава УГКЦ отметил, что о единстве церквей все говорят, мечтают, о нём молятся, но не видят способа, как его достичь. «Мы хотим предложить себе и соседям, Украине и всему миру дискуссию о модели единства. Потому что когда-то и меня спросят, какую модель единства мы предлагаем. Мы вместе должны её искать и над ней работать», — сказал Шевчук.

Русская линия