Валаамский монастырь попросил всех желающих с 1 по 30 ноября 2021 года присылать в обитель лучшие фотографии для участия в фотоконкурсе «Валаам, я люблю тебя!». Победители получат бесплатные туры на Валаам, возможность участвовать в большой валаамской фотовыставке под открытым небом и другие ценные призы.

№По благословению Игумена Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия, с 1 по 30 ноября 2021 года мы принимаем ваши фотоработы для участия в конкурсе «Валаам, я люблю тебя!». Отборочный этап пройдет со 2 по 31 декабря 2021 года. Итоги конкурса будут подведены — 7 января 2022 года, на праздник Рождества Христова", — говорится на сайте Валаамского монастыря.

Призовые места будут включать в себя два основных типа номинаций:

1) Профессиональная фотография:

Лучшая фотография;

Лучший пейзаж;

Лучший портрет;

Лучшее репортажное фото;

Выбор редакции.

Все участники профессионального конкурса пройдут три этапа отбора: в первом этапе из всех присланных фотографий редакцией монастыря будут выбраны 100 работ и переданы для отбора игумену монастыря епископу Панкратию, он назовет 64 лучших работ. Большая часть из них впоследствии будет размещена в большой валаамской фотовыставке под открытым небом близ Восточных врат в течение всего следующего года. Таким образом их увидят более 100 тысяч человек, посещающих Валаам ежегодно.

Далее эти 64 фотографии будут вынесены на народное голосование для определения победителей. Призёра в главной номинации «Лучшая фотография» ждёт бесплатный пятидневный тур на Валаам, включающий в себя проезд из Приозерска или Сортавала, и размещение в Доме паломника «Валаам». Для лауреатов остальных номинаций предусмотрены ценные призы.

2) Любительская (мобильная) фотография:

Лучшая фотография;

Лучший пейзаж;

Лучший портрет;

Лучшее репортажное фото;

Выбор редакции.

Все участники любительского конкурса также пройдут три этапа отбора: в первом этапе из всех присланных фотографий редакцией монастыря будут выбраны 100 работ; во втором этапе игумен монастыря епископ Панкратий из этих 100 назовет 50 лучших фотографий, из которых в последнем, третьем этапе отбора, путем зрительского голосования будут определены победители.

Призера в главной номинации «Лучшая фотография» также ждет бесплатный пятидневный тур на Валаам, включающий в себя проезд из Приозерска или Сортавала, и размещение в Доме паломника «Валаам». Для лауреатов остальных номинаций предусмотрены ценные призы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Для участия в конкурсе присылайте нам ваши ЛУЧШИЕ фотографии на почтовый ящик: «foto@valaam.ru». Лимит для соискателей в любительской номинации — 5 фотографий, для профессионалов — 10.

Участвуя в конкурсе, авторы дают своё согласие на бесплатное использование фотографий на сайте valaam.ru, на страницах монастыря в соцсетях, на печать альбома и каталога с работами финалистов и лауреатов, а также печать и публикацию работ на валаамских выставках с обязательным указанием имени автора.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1) Необходимо указать в письме ваше имя, фамилию, место проживания, названия фотографий, тип номинации, в которой учувствуете (любитель/профессионал) и ссылки на социальные сети. При желании к фотографиям можно приложить краткое описание.

2) Принимаются фотографии, сделанные на Валааме за последние 10 лет.

3) Размер «профессиональной» фотографии составляет минимум 2000 пикселей по длинной стороне. Минимальный вес одного фото файла — не менее 5 МВ. Минимальный вес и размер «любительской» фотографии не регламентируется.

4) Желательно присылать фотографии в архиве.

5) Рекомендуется на фотографиях не использовать агрессивные (чрезмерные) фильтры, коллажи, изобилие правок в фоторедакторах и т. п.

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