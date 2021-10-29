Александр Лукашенко: «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в наморднике»

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном масочном режиме для граждан в условиях распространения коронавируса COVID-19. Разъяснения о документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, представила пресс-служба ведомства в Telegram, сообщает РБК.

9 октября 2021 года белорусский Минздрав сообщил, что во всех регионах страны наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим ведомство объявило о введении масочного режима и социальной дистанции по всей Белоруссии.

В Минздраве сообщали, что правила ношения масок и соблюдения социальной дистанции будут действовать в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси.

Однако, 19 октября 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали», — сказал он.

Лукашенко также обратил внимание на проверки соблюдения масочного режима. «Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин, не щадя», — заявил президент.

Глава государства пригрозил чиновникам, что им «мало не покажется», если жалобы граждан на действия властей из-за ситуации с коронавирусом перерастут в политическую проблему. Он указал на необходимость соблюдения мер и наращивания темпов вакцинации, но отметил, что людей нужно просить, а не заставлять.

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