В Ватикане отказались комментировать слова президента США Джо Байдена о том, что в ходе частной аудиенции 29 октября 2021 года папа Римский Франциск благословил его по-прежнему причащаться в Католической церкви, несмотря на его позицию в защиту убийства детей в утробе матери, сообщает Благовест-инфо.

Ранее представители католического епископата и клира требовали запретить Байдену причащаться, поскольку его защита абортов противоречит христианской вере, однако папа Римский, видимо, считает иначе.

Что касается заявления Администрации США, то оно гласит:

«Сегодня утром, в пятницу, 29 октября2021 года, Его Превосходительство Джозеф Р. Байден, Президент США, был принят на аудиенции Святым Отцом Франциском, после чего встретился с Его Высокопреосвященством кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином и Его Преосвященством архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по отношениям с государствами.

В ходе сердечной беседы стороны уделили особое внимание общей приверженности защите планеты и заботы о ней, вопросам здравоохранения и борьбе с пандемией COVID-19, а также теме беженцев и помощи мигрантам. Речь также шла о защите прав человека, в том числе о свободе религии и совести.

Встреча позволила обменяться мнениями по ряду вопросов, касающихся нынешней международной ситуации, в том числе в контексте предстоящего саммита G-20 в Риме, и по продвижению мира во всем мире посредством политических переговоров".

По информации журналистов из пула Белого Дома, Байден рассказал, что в ходе встречи с Папой, которая длилась 75 минут, тема абортов не обсуждалась. В то же время, по словам Байдена, понтифик «выразил радость в связи с тем, что он — добрый католик, который продолжит приступать к причастию».

В отличие от других встреч папы с главами государств, Ватикан запретил журналистам присутствовать на встрече Франциска и Байдена. Также не была предоставлена видеотрансляция встречи.

Джо Байден стал вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди. Как до избрания на пост главы государства, так и после вступления в должность он высказывался за производство абортов за счёт налогоплательщиков и в целом поддерживал законность убийства детей в утробе матери.

Папа Франциск неоднократно осуждал аборты, называя их убийством. В то же время глава Ватикана призывал католических священнослужителей применять пастырский, а не политический подход к законодателям, которые поддерживают аборты. На деле это, видимо, означает, что если за аборты выступает президент США, то отлучать его от причастия не стоит. А если это кто-то другой, то вполне возможно.

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