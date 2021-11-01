30 октября, в канун дня памяти погибших в теракте над Синайским полуостровом, на Серафимовском кладбище была отслужена панихида. В тот же день родные и близкие жертв трагедии возложили цветы в «Саду памяти» на Румболовской горе. Среди молящихся был губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что администрация Всеволожского района выделит 15 млн на благоустройство участка, на нем будет высажена кленовая аллея, сообщает ИА «Вода живая».

Панихида по жертвам теракта над Синаем была также совершена в шестую годовщину трагедии, 31 октября, в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в жилом комплексе «Балтийская жемчужина». За богослужением молились родственники и друзья погибших.

«Сейчас 7:14 утра — время, когда по злой человеческой воле произошел взрыв на борту рейса 9268. Сегодня мы молимся под сводами будущего храма за наших любимых и родных — за 224 погибших в небе Синая 6 лет назад ровно в эту минуту, — сказал настоятель строящегося храма иерей Сергий Кубышкин перед панихидой. — Печальная дата в этом году выпадает на воскресенье, и в этот день в храмах совершается Божественная литургия. Это служба, которой побеждается смерть, за ней мы, очистив душу покаянием, приобщаемся Тела и Крови Христовых, молимся за живых и усопших. Это наш долг — молиться за родных. Здесь ваш дом, вы всегда можете прийти сюда. Эту боль иначе не пережить. Когда человек в горе остается один, он ожесточается, озлобляется на весь мир. В радости и печали мы должны быть вместе, и сегодня мы все здесь. Время летит, а боль утраты никуда не исчезла. Только в любви к Богу можно найти утешение. Покоя им и тишины в бесконечной жизни вечности..»

Храм строится в память о жертвах теракта, совершенного 31 октября 2015 года на борту рейса 9268 в небе над Синаем. Погибли 224 человека, из которых 25 — дети. У настоятеля будущего храма иерея Сергия Кубышкина жертвами трагедии стали друзья. В феврале 2016-го родственники погибших, создавшие благотворительный фонд «Рейс 9268», обратились к губернатору с просьбой об увековечении памяти родных и близких. Был выделен участок у Матисова канала. Строительство началось в августе 2019-го. При храме будет оказываться психологическая помощь потерявшим близких. Храм с соццентром возводятся на пожертвования председателя благотворительного фонда «Созидающий мир» почетного мецената Санкт-Петербурга Вячеслава Заренкова.

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