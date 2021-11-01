Русская линия
Сводка новостей от 1 ноября 2021

В Санкт-Петербурге почтили память жертв политических репрессий
В Советском Союзе только в 1937−38 годах были убиты разными способами 800 тысяч человек…

Левашовская пустошь30 октября 2021 года, в День памяти жертв политических репрессий, на мемориальном кладбище в Левашово под Санкт-Петербургом, где в общих могильниках захоронены тысячи человек, убитых в годы государственного террора в Ленинграде и области, состоялась торжественная церемония возложения цветов и заупокойное богослужение по невинно убиенным русским людям, сообщает Благовест-инфо.

Краткую панихиду в этот день отслужили настоятель Князь-Владимирского собора, председатель комиссии по канонизации святых Санкт-Петербургской епархии протоиерей Владимир Сорокин и настоятель храма св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова Леушинского подворья протоиерей Валентин Рябиков.

Затем состоялось возложение цветов и венков, которое совершили делегации от правительства, законодательного собрания, уполномоченного по правам человека, администраций районов города, регионов России, представители генеральных консульств Германии, Франции, Италии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Норвегии, Швеции, Польши, Израиля, Таджикистана и других, представители общественных организаций, жители города.

Ведущий мероприятия, руководитель центра «Возвращенные имена» при РНБ, историк Левашовского мемориального кладбища Анатолий Разумов подвёл своего рода итог 30-летию установления Дня памяти жертв политических репрессий в новой России. За это время, с 1991 года, изданы сотни, тысячи томов книг памяти, обнародованы миллионы сведений о погибших, пропавших без вести и пострадавших от советского государственного террора. Найдены многие места злодеяний, которые превращены в места памяти, и одно из них — Левашовское мемориальное кладбище.

В Советском Союзе только в 1937−38 годах были убиты разными способами 800 тысяч человек. Из них около 45 тысяч человек были расстреляны в Ленинграде или по приказам из Ленинграда. Единственное официально признанное место, где закапывали расстрелянных, — Левашовский «спецобъект». Здесь лежит не менее 20 тысяч человек. Расстрелянных и замученных во время следствия, умерших в тюрьмах привозили сюда и закапывали в общих ямах и траншеях. Захоронения казнённых совершались в Левашове и в послевоенное время.

«Теперь это в каком-то смысле светлое место, потому что его согрели человеческой памятью», — сказал историк. Анатолий Разумов напомнил о том, как была отслужена первая панихида, на которую пустили только несколько человек, «здесь, у этого камня»: 21 октября 1989 года по благословению о. Владимира Сорокина её совершил о. Александр Ранне, ныне клирик Софийского собора в Новгороде. Потом, в 1990-м году, сюда на Пасху и на Троицу приходили люди, когда ещё не было дорожек, «шли через тяжёлый еловый лес, шли с ужасом, преодолевая страх».

Как сообщает сайт мемориала «Левашовская пустошь», на основании опросов шоферов, привозивших тела, с сентября 1937 до декабря 1954 здесь было захоронено 19 450 человек, в том числе около 8 тысяч человек — в годы Большого террора. В то же время, согласно данным Управления КГБ по Ленинградской области, на этой территории захоронено 46 771 человек.

Церемония возложения цветов состоялась 30 октября также у Соловецкого камня на Троицкой площади в Санкт-Петербурге, где позже прошла молитвенная акция чтения имён репрессированных «Хотелось бы всех поименно назвать..». Впервые в списках Ленинградского мартиролога прозвучали имена священника Павла Флоренского и других заключённых-соловчан, вывезенных без дополнительного приговора с острова на материк и расстрелянных, предположительно, в районе Лодейнопольского лагпункта. Поминальные акции прошли также на паперти базилики св. Екатерины на Невском проспекте, у памятника Ахматовой во внутреннем саду Фонтанного Дома, у Казанского собора, у памятника Ф. М. Достоевскому в сквере у Владимирского собора.

29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, по сообщениям местных СМИ, в Ковалёвском лесу, на территории Ржевского артиллерийского полигона (Всеволожский район) прозвучал «Колокол памяти» и состоялось возложение цветов к памятному кресту на братском захоронении. Как полагают историки, именно в Ковалёвском лесу проходили массовые расстрелы в период Гражданской войны, среди погибших здесь — поэт Николай Гумилёв.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2021 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил совершать заупокойные богослужения 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на территории России о всех православных христианах, невинно пострадавших в годы репрессий.

Русская линия

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В Санкт-Петербурге почтили память жертв политических репрессий
В Советском Союзе только в 1937−38 годах были убиты разными способами 800 тысяч человек...

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