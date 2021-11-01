27 октября 2021 года на территории Военного университета Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника великому русскому князю и полководцу святому благоверному Александру Невскому. В этом году вузу было присвоено почётное наименование — «имени князя Александра Невского» и весьма знаменательно, что на территории учебного заведения теперь появился памятник святому князю, сообщает Победа.Ru.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников, заместитель Главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Девятко, заместитель руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Сергей Бедин, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Игорь Ильяш, врид начальника Главного военно-политического управления войск национальной гвардии генерал-майор юстиции Виктор Салатов, наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Минобороны России Татьяна Самарская и автор памятника, скульптор Алексей Игнатов, командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза, а также представители общественных организаций, творческих коллективов и учреждений.

«Сегодня, как и в далёком прошлом, мы готовы по примеру Александра Невского защищать свои национальные интересы. Образ Александра Невского станет для нас объединяющей силой и примером для подражания. Поздравляю вас с присвоением Военному университету почётного наименования — „имени князя Александра Невского“ — и открытием памятника национальному Герою», — отметил начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин.

Чин освящения памятника князю Александру Невскому совершил наместник Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий.

В завершение торжественной церемонии были продемонстрированы фрагменты военно-исторической реконструкции битвы князя Александра Невского с тевтонскими рыцарями при участии военно-исторических клубов Москвы и Московской области.

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