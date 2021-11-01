В Военном университете состоялось открытие памятника святому благоверному князю Александру Невскому
Чин освящения монумента совершил наместник Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий…
27 октября 2021 года на территории Военного университета Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника великому русскому князю и полководцу святому благоверному Александру Невскому. В этом году вузу было присвоено почётное наименование — «имени князя Александра Невского» и весьма знаменательно, что на территории учебного заведения теперь появился памятник святому князю, сообщает Победа.Ru.
В мероприятии приняли участие председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников, заместитель Главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Девятко, заместитель руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Сергей Бедин, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Игорь Ильяш, врид начальника Главного военно-политического управления войск национальной гвардии генерал-майор юстиции Виктор Салатов, наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Минобороны России Татьяна Самарская и автор памятника, скульптор Алексей Игнатов, командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза, а также представители общественных организаций, творческих коллективов и учреждений.
«Сегодня, как и в далёком прошлом, мы готовы по примеру Александра Невского защищать свои национальные интересы. Образ Александра Невского станет для нас объединяющей силой и примером для подражания. Поздравляю вас с присвоением Военному университету почётного наименования — „имени князя Александра Невского“ — и открытием памятника национальному Герою», — отметил начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин.
Чин освящения памятника князю Александру Невскому совершил наместник Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий.
В завершение торжественной церемонии были продемонстрированы фрагменты военно-исторической реконструкции битвы князя Александра Невского с тевтонскими рыцарями при участии военно-исторических клубов Москвы и Московской области.