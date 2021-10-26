26 октября 2021 года представители украинских униатов, Константинопольского Патриархата и ПЦУ провели в Киеве международную конференцию «Католическо-православные документы и их рецепция в Украине», где обсуждали пути к единству и достижения православно-католического диалога за последние 40 лет, сообщает СПЖ.

В экуменическом форуме приняли участие глава УГКЦ Святослав Шевчук, Константинопольский экзарх в Украине епископ Михаил (Анищенко), представитель «ПЦУ» Георгий Коваленко, заштатный клирик Московской епархии РПЦ архимандрит Кирилл (Говорун), президент Института экуменических студий УКУ Иван Дацко и другие.

В ходе мероприятия, которое организовали комиссия УГКЦ по межконфессиональным и межрелигиозным отношениям и Открытый православный университет Святой Софии-Премудрости, презентовали «украинский перевод документов православно-католического диалога, которые были наработаны официальной международной двусторонней комиссией за последние 40 лет».

Открывая заседание, глава УГКЦ назвал целью экуменического диалога — восстановление совместного причастия католиков и православных. В свою очередь, президент Института экуменических студий Украинского католического университета священник УГКЦ Иван Дацко заявил, что православные и католики на Украине должны совместно избирать единого патриарха.

«Я убеждён, нужно, чтобы будущий украинский патриарх избирался и православными, и католиками. Один, нам не нужно 5−10 патриархатов в Киеве, один и всё. Но мы должны сделать совместные усилия, чтобы потреблять евхаристию любви совместно, и тогда выбирайте», — сказал священник УГКЦ.

Впрочем, большой поддержки представителя Фанара это предложение не получило. Экзарх Константинопольского Патриархата на Украине епископ Команский Михаил (Анищенко) заявил, что диалог с католиками заставляет православных переосмыслить своё богословское наследие, но о полном единстве говорить пока рано.

По его признанию, богословские разногласия между Фанаром и Ватиканом сейчас второстепенны, а главным и наиболее острым вопросом является тема первенства. «Самым острым вопросом как для православных, так и для католиков, сегодня является вопрос служения первенства во Вселенской Церкви», — откровенно признался епископ Команский.

То есть на объединение с католиками фанариоты готовы, но их останавливает только одно: они не знают, кто будет «первым» после этого объединения: папа Римский или патриарх Константинопольский, или же и тот и другой вместе.

Не исключено, что в качестве эксперимента Фанар может согласиться на то, чтобы представители ПЦУ объединились с украинскими униатами, но только при полном сохранении влияния Константинополя на эту новую «церковную структуру».

Русская линия