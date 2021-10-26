Достигнута договорённость, что здание храма будет сохранено на прежнем месте или возрождено на соседнем земельном участке…

В ходе переговоров представителей Русской Православной Церкви и общественности Москвы с застройщиком достигнута договоренность о сохранении здания домового храма Мученика Трифона, расположенного на Подольском шоссе Москвы, сообщает Интерфакс.

«Согласован и находится в стадии подписания соответствующий договор, согласно которому здание храма будет сохранено на прежнем земельном участке (внутри планируемого застройщиком к возведению здания) или на соседнем земельном участке, вопрос о предоставлении которого будет проработан с соответствующими государственными органами», — говорится в сообщении Московской Патриархии.

В августе этого года «Архнадзор» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить от сноса здания храмов, не имеющих охранного статуса, среди них был упомянут и домовый храм Святого Трифона. Церковная часть комплекса пока цела, разрушены только примыкавшие к ней корпуса бывшего убежища, но никаких гарантий от возобновления сноса нет, поскольку здание находится в частной собственности и не имеет статуса объекта культурного наследия, отмечалось в обращении.

В «Архнадзоре» напомнили, что многие здания и помещения исторических церквей Москвы, входившие в состав медицинских, учебных и благотворительных сооружений, не имеют охранного статуса, а их былое назначение не учитывается ни при проектировании нового строительства, ни при принятии решений о сносе, ни при сделках купли-продажи недвижимости.

Русская линия