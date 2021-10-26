После встречи с президентом и главой Госдепа США глава Фанара заявил, что он обязан руководить всеми Поместными Православными Церквами…

25 октября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей, которого только накануне выписали из американской больницы, провёл официальные встречи в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом и главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном, сообщает СПЖ.

Главный иерарх Фанара в Америке архиепископ Элпидофор написал на своей Facebook-странице, что «благодарен госсекретарю Блинкену» за встречу, а Байдену — «глубоко благодарен».

На встрече с Байденом Патриарх Варфоломей говорил о необходимости «срочных действий политических лидеров в ответ на климатический кризис» и «распространения вакцин против COVID среди развивающихся стран». Как обычно, глава Фанара также вспомнил открытие семинарии на острове Халки.

С Блинкеном гость из Стамбула также говорил о климатическом кризисе. Кроме этого глава Фанара «выразил обеспокоенность тяжёлым положением христиан на Ближнем Востоке и подчеркнул роль межрелигиозного диалога».

Помимо этого, в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом и главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном Константинопольский патриарх Варфоломей пожаловался на противодействие Московского Патриархата политике Фанара на Украине.

В частности, обсуждая «автокефалию» ПЦУ, глава Фанара рассказал, что Русская Православная Церковь выступила против «самоопределения Православной церкви Украины», и этим «противоречит церковной закономерности и подрывает единство Православия». В свою очередь представители американской стороны высказали недовольство «неконструктивной ролью России».

Уже после официальных встреч в Вашингтоне глава Фанара заявил, что Константинопольский Патриархат должен руководить всеми Поместными Автокефальными Церквями как «старший брат». «Мы обязаны руководить Поместными Автокефальными Церквями как старший брат одной семьи. Это чувство семьи по своей сути является православным, и мы не можем допустить, чтобы какие-либо недальновидные политические взгляды вмешивались в наши отношения», — заявил Патриарх Варфоломей.

Таким образом, становится понятно, что главной целью созыва Критского собора, а также последовавшего за ним вторжения Константинопольского Патриархата на Украину является провозглашение главы Фанара восточным папой Римским. При этом в Константинополе надеются, что помощь в достижении этой цели им окажут сильные мира сего из США. Отсюда и жалобы Патриарха Варфоломея в Вашингтоне на Русскую Православную Церковь, ведь это одна из немногих Поместных Православных Церквей, которая, действительно, может сорвать все планы Патриарха Варфоломея. Если Фанару удастся устранить Москву и подорвать её влияние в православном мире, то другие Поместные Церкви ничего не смогут противопоставить «американской дипломатии».

Русская линия