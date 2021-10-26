Отныне посетить храмы обители вне времени богослужений станет невозможно. Богом зданные пещеры для паломников вообще будут закрыты…

Храмы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря — одного из самых древних и крупных в России, отныне будут закрыты для паломников вне времени богослужений. Такое решение принял наместник обители митрополит Псковский Тихон в связи с ростом числа заражений коронавирусом в Псковской области, сообщает ТАСС.

«В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры: храмы во внебогослужебное время закрыты для посещения, Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы монастыря, при необходимости богослужения будут проходить одновременно в двух храмах: Михайловском соборе и Сретенском храме. «Ношение санитарных масок и соблюдение дистанции обязательно», — говорится в сообщении.

Общеизвестно, что наместник монастыря митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) является последовательным сторонником «санитарных мер», вводимых российскими властями в связи с пандемией коронавируса.

До 7 ноября в Псковской области приостановлена работа учреждений культуры. С 30 октября в регионе начнёт работать система QR-кодов. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.

Русская линия