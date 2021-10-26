В Новочеркасском музее истории донского казачества состоялись мемориальные торжества, посвящённые памяти генерала Алексея Каледина и приуроченные к 160-летию со дня рождения первого выборного в ХХ веке донского атамана, сообщает Don24.Ru.

Тексты фронтовых писем жене Марии Петровне были расшифрованы с оригиналов, хранящихся в Государственном архиве РФ. Всего сохранилось 92 письма. Была проведена огромная исследовательская работа по установлению персоналий, встречающихся в письмах, по упоминающимся событиям и географическим названиям. Как и первое издание, вышедшее в 2011 году, публикация подготовлена музейными работниками.

На презентации отмечалось, что Каледин был знаменитой личностью не только для Дона, но и для всей страны. Герой Первой мировой войны, дважды Георгиевский кавалер, военачальник, лично водивший в бой свои войска, тяжело раненный и снова вставший в строй, он был образцом для многих патриотов России. В истории донского казачества он олицетворяет собой возрождение традиций казачьего самоуправления на Дону после падения самодержавия.

Атаман Всевеликого войска Донского В.А. Бобыльченко, присутствовавший на мероприятии, отметил значимую роль А. Каледина не только в истории Дона и казачества, но и исторический масштаб его личности для всей страны. Войсковой священник протоиерей Георгий Сморкалов рассказал о важности сохранения памяти о генерале Каледине и тех работах, которые ведутся в этом направлении, передаёт официальный сайт Всевеликого войска Донского.

По словам священника, в северном пределе Патриаршего собора Новочеркасска установлен киот Святителя митрополита Алексия Московского — Небесного покровителя атамана. Идут работы по воссозданию внутреннего убранства Свято-Вознесенского войскового всеказачьего собора, в котором отпевали А.Каледина. К празднику Покрова Пресвятой Богородицы удалось изготовить и установить в храме восемь паникадил. Благоукрашение собора продолжается.

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