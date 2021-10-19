В угоду содомитам чиновники Шотландии решили отказаться от слова «мать» в документах…

В Шотландии перестанут использовать слово «мать» в законодательстве и официальных правительственных документах, касающихся материнства. Такое решение власти приняли под влиянием международной организации по защите прав ЛГБТ, сообщает СПЖ со ссылкой на Daily Mail.

В документах, касающихся отпусков по беременности и родам, матерей теперь заменят на «гендерно нейтральные эквиваленты», что-то наподобие «существо женского рода». При этом родившихся от матерей шотландских чиновников теперь вполне можно называть «сукины дети».

Всё это более приличествует отношению к животным, а не к человеку, но ничего не поделаешь — таковы реалии современной Европы.

По информации Daily Mail, решение шотландских чиновников отказаться от матерей последовало под влиянием одной из крупнейших в Европе ЛГБТ-организаций Stonewall, которая уже давно обращалась к шотландскому правительству с настоятельными рекомендациями изъять «гендерно окрашенные слова» из официальных документов.

Отмечается, что власти пошли навстречу требованиям половых извращенцев, чтобы те повысили рейтинг Шотландии в своем «Индексе равенства на рабочих местах».

Русская линия