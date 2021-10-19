Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии не стал давать оценку действиям викария Оломоуцко-Брненской епархии епископа Шумперского Исайи (Сланинки), который совершил попытку захвата храма святого мученика Вацлава в городе Брно, а ранее сослужил вместе с украинскими раскольниками в Киеве, сообщает СПЖ со ссылкой на источники в ПЦЧЗиС.

Синод состоялся 7 октября 2021 года в Праге во главе с Предстоятелем Православной Церкви Чешских Земель и Словакии Блаженнейшим Митрополитом Ростиславом. В нём, кроме Предстоятеля, принимали участие архиепископ Пражский Михаил, архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий и викарий Брнеско-Оломоуцкой епархии епископ Шумперский Исаия. Правящий архиерей Брнеско-Оломоуцкой епархии 95-тилетний архиепископ Симеон находится в больнице и не может самостоятельно передвигаться.

В решении Синода сказано, что на заседании «помимо других актуальных вопросов внутренней жизни нашей Церкви, также были рассмотрены апелляции некоторых священнослужителей против канонических решений своих епархиальных епископов». Можно предположить, что речь шла об апелляции настоятеля общины в Брно протоиерея Иосифа Фейсака, который не позволил владыке Исайе захватить свой храм, в надежде, что Синод примет в отношении одиозного епископа справедливое решение. Однако Синод практически устранился от решения конфликта, постановив, что все спорные ситуации должны решаться в епархиях правящими архиереями: «Что касается некоторых процессуальных нарушений, рассматриваемые дела возвращаются к установленному расследованию и постановлению соответствующих епархиальных епископов».

Однако, ввиду возраста и болезни 95-летнего архиепископа Симеона, он в данный момент не способен решать конфликтные ситуации в своей епархии. Потому конфликт вокруг общины в Брно сохраняется.

Ранее епископ Исаия вместе с иерархом Константинопольского патриархата Арсением (Кардамакисом) учредили в Остраве некую Ассоциацию Константинопольского патриархата, что было расценено иерархами ПЦЧЗиС как попытка создания на их канонической территории параллельной юрисдикции. Однако, у чехословацких архиереев в настоящее время практически нет никаких сил противостоять давлению Фанара, который ранее едва не учинил в этой Церкви раскол, поддержав архиерея, который отказался признавать избрание нового Предстоятеля.

Признать избрание митрополита Ростислава Патриарх Варфоломей согласился только накануне Критского собора, чтобы представители ПЦЧЗиС смогли принять участие в его работе. Тем не менее, Фанар постоянно угрожает чехам и словакам своим вмешательством в дела Чехословацкой Православной Церкви. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что члены Синода ничего не смогли сделать с владыкой Исайей, ведь он был хиротонисан по настоянию Фанара и исполняет его прямую волю.

Русская линия