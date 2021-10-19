Русская линия
Сводка новостей от 19 октября 2021

Межрелигиозный совет РФ призвал убрать религиозную символику с алкоголя
В Совете считают, что государство обязано ввести ограничения в эту сферу и запретить подобные коммерческие инициативы…

Межрелигиозного совета РоссииМежрелигиозный совет России заявил о недопустимости государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих религиозные символы, особенно на алкогольной продукции, следует из документа, опубликованного на сайте Совета, передаёт РИА Новости.

«Совершенно недопустима государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих имена святых, их образы, а также символы веры и иные почитаемые верующими понятия, символы и семантически связанные с ними категории (то есть коммерциализация таких святых образов, символов, понятий), тем более для маркировки алкогольной продукции», — говорится в заявлении.

В совете отмечают случаи использования таких изображений в качестве товарных знаков в том числе на алкогольной продукции".

«Нанесение изображений или имён святых на алкогольную продукцию, использование их в качестве товарного знака можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения предмета почитания, в том числе имени святого», — подчеркнули в Совете.

По мнению членов совета, использование имени святого, признаваемого религиозной конфессией, зарегистрированной в установленном порядке, или его изображения «не может быть исключительным правом того или иного физического или юридического лица, не являющегося религиозной организацией или не учреждённого ею».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Пётр Толстой: У людей до сих пор нет никакого доверия к вакцине от коронавируса
Вице-спикер Госдумы призвал власти не вводить меры по принудительной вакцинации, а разъяснить людям, почему вакцинированные всё равно болеют...

Под давлением Фанара
Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии оставил без внимания противоправные действия викарного епископа Исаии (Сланинки), ранее сослужившего с Думенко...

Представители Церкви, Минздрава и ВОЗ обсудят итоги международной конференции, посвященной служению больничных священников
Особое внимание в ходе форума было уделено духовной поддержке больных коронавирусной инфекцией...

Межрелигиозный совет РФ призвал убрать религиозную символику с алкоголя
В Совете считают, что государство обязано ввести ограничения в эту сферу и запретить подобные коммерческие инициативы...

Папа Римский Франциск заявил, что ему стыдно за педофилию в Католической церкви
Глава Ватикана обсудил с премьер-министром Франции доклад, согласно которому за 70 лет жертвами прелатов-педофилов стали более 200 тысяч детей и подростков...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем генерала К.Ф.Багговута и монархистов В.С.Голубева, С.В.Рухлова, В.В.Орлова и Н.А.Добровольского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика