В Совете считают, что государство обязано ввести ограничения в эту сферу и запретить подобные коммерческие инициативы…

Межрелигиозный совет России заявил о недопустимости государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих религиозные символы, особенно на алкогольной продукции, следует из документа, опубликованного на сайте Совета, передаёт РИА Новости.

«Совершенно недопустима государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих имена святых, их образы, а также символы веры и иные почитаемые верующими понятия, символы и семантически связанные с ними категории (то есть коммерциализация таких святых образов, символов, понятий), тем более для маркировки алкогольной продукции», — говорится в заявлении.

В совете отмечают случаи использования таких изображений в качестве товарных знаков в том числе на алкогольной продукции".

«Нанесение изображений или имён святых на алкогольную продукцию, использование их в качестве товарного знака можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения предмета почитания, в том числе имени святого», — подчеркнули в Совете.

По мнению членов совета, использование имени святого, признаваемого религиозной конфессией, зарегистрированной в установленном порядке, или его изображения «не может быть исключительным правом того или иного физического или юридического лица, не являющегося религиозной организацией или не учреждённого ею».

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