Глава Ватикана обсудил с премьер-министром Франции доклад, согласно которому за 70 лет жертвами прелатов-педофилов стали более 200 тысяч детей и подростков…

18 октября 2021 года папа Римский Франциск принял в Ватикане премьер-министра Франции Жана Кастекса, с которым обсудил весьма неприятную для Католической церкви тему сексуального насилия католических прелатов над детьми, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на EuroNews.

Официально этот давно запланированный визит посвящён 100-летию восстановления дипломатических отношений между Парижем и Ватиканом, которые были разорваны в 1905 году после принятия Францией закона об отделении Церкви от государства, закрепляющего принцип секуляризма. Однако, тема общения оказалась куда более неприятной, чем заявлялось.

На днях был обнародован доклад независимой комиссии во главе с Жан-Марком Сове о сексуальном насилии над детьми в Католической церкви. Расследование длилось 2,5 года. Сравнивался также уровень сексуального насилия над детьми в Церкви и в других структурах, в том числе в семье. На долю Церкви и церковных учреждений на период с 1950 года до наших дней приходится 6% от всех случаев.

«Этот доклад был составлен по инициативе церковных структур Франции, которые позволили комиссии работать совершенно независимо и предоставили для этого материальные средства. Теперь им предстоит найти необходимые ответы, ведь разделение Церкви и государства, как все мы знаем, не означает разделения Церкви и закона», — сказал Жан Кастекс.

5 октября публикация отчета комиссии Сове потрясла всю Францию. Расследование выявило более 3 тысяч педофилов-прелатов, религиозных деятелей или служивших в Католической церкви мирян. Их жертвами за 70 лет стали более 200 тысяч детей и подростков.

«Это мой стыд, это наш стыд за слишком долгое бездействие», — так прокомментировал доклад папа Римский Франциск.

Русская линия