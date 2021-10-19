20 октября 2021 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция об участии Русской Православной Церкви в помощи людям с коронавирусной инфекцией и об итогах международной конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация», которую 6 октября провели Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Совет при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает Патриархия.Ru.

В мероприятии примут участие заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонах Пантелеимон (Алешин); заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай; представительница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович; начальница Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун; главный врач Городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко; руководительница направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы Наталья Шакуро; настоятель храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Азова иерей Николай Юрченко и другие.

В конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация» приняли участие больничные капелланы, ученые, врачи, священнослужители, представители органов власти из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Ватикана, представители Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание уделили духовной и психологической поддержке больных коронавирусной инфекцией. Участники конференции, в том числе директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, дали высокую оценку служению Русской Православной Церкви в «красных зонах» больниц в период пандемии. В ходе конференции председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер России Татьяна Голикова поддержали введение в России института больничных капелланов.

Духовная помощь пациентам медучреждений — одно из ведущих направлений социального служения Русской Православной Церкви. В Церкви издаются пособия, проводятся обучающие семинары для священников, организована пастырская помощь в период коронавируса. На основе зарубежных исследований Синодальный отдел по благотворительности издал пособие «Зачем в больнице нужен священник?». В нем рассказывается о положительном влиянии деятельности священнослужителей (капелланов) в медицинских учреждениях, представлены данные о служении больничных капелланов в западных странах.

В период пандемии появились специальные группы священников для посещения и пастырской поддержки больных коронавирусной инфекцией. В 124 епархии Синодальный отдел по благотворительности направил типовые комплекты СИЗ для посещения священниками больных. В Москве просьбы о вызове священника к больному с коронавирусом принимаются круглосуточно по телефону +7 903 660-30-40. Со 2 апреля 2020 года по 18 октября 2021 года только в московском регионе священники из специальной группы совершили свыше 3966 выездов и посетили 57 больниц.

В Екатеринбурге и в Москве продолжается набор на курсы православных добровольцев «красной зоны». В Москве курсы организованы на базе Учебного центра Больницы Святителя Алексия Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты Москвы. Cотни православных добровольцев, закончив курсы, участвуют в уходе за пациентами COVID-стационаров.

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате 20 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. По вопросам аккредитации обращайтесь accreditation@ria.ru. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте http://pressmia.ru и в группе Синодального отдела по благотворительности в Facebook.

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