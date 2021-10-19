Русская линия
Сводка новостей от 19 октября 2021

Пётр Толстой: У людей до сих пор нет никакого доверия к вакцине от коронавируса
Вице-спикер Госдумы призвал власти не вводить меры по принудительной вакцинации, а разъяснить людям, почему вакцинированные всё равно болеют…

Пётр ТолстойВ России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и убедить многих людей в необходимости вакцинироваться, что является недоработкой властей, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого приводит РИА Новости.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Политик считает, что эксперты не смогли в полной мере донести людям информацию о вакцинации. «Подход „мы сказали, а вы делайте“ не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — заключил Толстой.

По данным главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжёлобольных COVID-19 сейчас составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. При этом многие отмечают, что немало среди заболевших и привитых людей, что ставит под сомнение эффективность вакцин против коронавируса.

Русская линия

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Пётр Толстой: У людей до сих пор нет никакого доверия к вакцине от коронавируса
Вице-спикер Госдумы призвал власти не вводить меры по принудительной вакцинации, а разъяснить людям, почему вакцинированные всё равно болеют...

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