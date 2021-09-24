Несколько архиереев сменили свои кафедры, архимандрит Герасим (Шевцов) избран в епископы…

Участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 23−24 сентября 2021 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, приняли целый ряд кадровый решений.

В частности, Синод имел суждение о замещении вакантной кафедры Волгодонской епархии (Донская митрополия) и вакантной кафедры Тарской епархии (Омская митрополия). В связи с этим члены Синода постановили:

1. Преосвященным Волгодонским и Сальским быть епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Антонию с освобождением его от управления Ахтубинской епархией и выражением ему благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Преосвященным Ахтубинским и Енотаевским быть епископу Славгородскому и Каменскому Всеволоду с освобождением его от управления Славгородской епархией.

3. Преосвященным Славгородским и Каменским быть епископу Сарапульскому и Можгинскому Антонию с освобождением его от управления Сарапульской епархией.

4. Временное управление Сарапульской епархией поручить митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину, главе Удмуртской митрополии.

5. Преосвященным Тарским и Тюкалинским быть епископу Луховицкому Петру, викарию митрополита Крутицкого и Коломенского.

По просьбе митрополита Владимирского Тихона представить ему викарного архиерея Синод решил избрать таковым (с титулом Коровинский) епископа Клинского Стефана, бывшего до этого викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Члены Синода имели суждение о назначении первого заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами и назначили на эту должность заместителя председателя иерея Олега Овчарова с освобождением его от должности ректора Ярославской духовной семинарии. Исполняющим обязанности ректора Ярославской духовной семинарии отныне будет митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Синод заслушал прошение епископа Талдыкорганского Нектария, викария Астанайской епархии, о почислении его на покой по состоянию здоровья и решил удовлетворить это прошение, определив ему местом пребывания г. Москву.

Кроме того, члены Синода постановили:

Освободить архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида от управления Владикавказской и Аланской епархией, а также от должности священноархимандрита Аланского Успенского мужского монастыря селения Хидикус Алагирского района Республики Северная Осетия, выразив ему благодарность за понесенные труды и сохранив за ним должности заместителя председателя ОВЦС и управляющего Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Республике Армения.

Преосвященному архиепископу Леониду отныне поручено быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский», с пребыванием в Москве.

Преосвященным Владикавказским и Аланским, священноархимандритом Аланского Успенского мужского монастыря селения Хидикус Алагирского района Республики Северная Осетия решено быть архимандриту Герасиму (Шевцову) с освобождением его от должности заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

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