Священный Синод Русской Православной Церкви имел суждение о последствиях сослужения Предстоятеля Александрийского Патриархата Патриарха Феодора с главой раскольнической структуры, действующей на Украине, приняв решение о начале приёма в состав Московского Патриархата клириков Александрийской Церкви, не согласных с действиями Патриарха Феодора, сообщает Патриархия.Ru.

В Синоде отметили, что на протяжении своего Предстоятельского служения Патриарх Александрийской Феодор многократно публично выступал в поддержку канонического Православия на Украине и Украинской Православной Церкви, однако затем неожиданно изменил свою позицию.

В июне 2016 года в видеокомментарии Патриарх Феодор, в частности, сказал: «Я хотел бы пожелать своему Блаженнейшему собрату митрополиту Киевскому Онуфрию многая лета. Я прожил в Одессе десять лет и знаю, что Онуфрий — святой человек. И пусть он знает, что Александрийский Патриархат и все мы пребываем рядом с канонической Украинской Православной Церковью, с митрополитом Блаженнейшим Онуфрием». Патриарх Феодор также подчеркнул, что «Украинская Церковь принадлежит Русской Церкви и Патриарх ее — Патриарх Московский».

В сентябре 2018 года, в ходе визита в Одессу, состоявшегося через две недели после назначения Константинопольским Патриархатом «экзархов» в Киев, Патриарху Александрийскому Феодору сослужили митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и епископы Украинской Православной Церкви. В своих проповедях Патриарх Феодор призывал верующих хранить верность канонической Церкви на Украине и ее Предстоятелю: «Оставайтесь в православной вере! Оставайтесь в канонической Церкви!.. В истории нашей Церкви были трудные времена, однако в Украине, в этой благословенной православной стране, есть каноническая Церковь, есть Блаженнейший наш брат Онуфрий — благословенный человек от Бога и настоящий монах»; «Я постараюсь своими силами сообщить всем об обстановке в Украине. Украинская Церковь должна оставаться в своей каноничности. Нет нужды нам давать ей что-то больше, поскольку она уже имеет это как Православная Церковь Христова. Великий грех, за который мы дадим ответ при Втором Пришествии, будет, если прольется хотя бы одна капля крови».

Однако 8 ноября 2019 года Патриарх Александрийский Феодор за литургией в Каире помянул главу одной из украинских раскольнических группировок в числе Предстоятелей автокефальных Церквей и объявил о признании им так называемой «Православной церкви Украины» — раскольнического сообщества, получившего «томос об автокефалии» из рук Патриарха Константинопольского Варфоломея. 30 ноября того же года Патриарх Феодор во время визита на Фанар сослужил Патриарху Варфоломею, при этом в литургии в числе сослужащих архиереев принимал участие «иерарх» раскольнического сообщества Украины.

26 декабря 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви (журнал № 151) признал невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также продолжения молитвенного и евхаристического общения с ним и с теми архиереями Александрийской Православной Церкви, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

Одновременно в Русскую Православную Церковь стали поступать многочисленные прошения о приеме в юрисдикцию Московского Патриархата от клириков Александрийской Церкви, не согласных с решением Патриарха Феодора о признании украинских раскольников и не желающих по этой причине пребывать под его омофором. Русская Православная Церковь воздерживалась от положительного ответа на таковые прошения в надежде на то, что Патриарх Феодор изменит свое решение, а архиереи Александрийской Церкви не поддержат легализацию украинского раскола.

К сожалению, этого не произошло. 28 июля 2021 года Предстоятель Александрийской Церкви направил на организованное раскольниками мероприятие в Киеве своего официального представителя епископа Вавилонского Феодора, который огласил приветствие от имени Александрийского Патриарха. А 13 августа 2021 года Патриарх Феодор посетил о. Имврос (Турция) и за литургией, которую возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей, сослужил с главой так называемой «Православной церкви Украины», а затем в ходе отдельной встречи с ним заверил его в своей решительной поддержке. К настоящему времени никто из архиереев Александрийской Православной Церкви не выразил несогласия с действиями Патриарха Феодора по поддержке раскола на Украине.

В связи со всем вышеизложенным Синод постановил:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с тем, что Патриарх Александрийский Феодор участвовал в сослужении с главой раскольнической структуры, действующей на Украине, что ещё больше углубляет раскол между нашими Церквами.

2. Учитывая вышесказанное и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской Православной Церкви в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского Патриархата, поручить Преосвященному архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному Синоду.

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