Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал Берлин прекратить конфликтовать с Россией
Бизнес-сообщество Германии надеется, что новое немецкое правительство откажется от политики конфронтации с Москвой…

Герб ГерманииБизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с Россией, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики, сообщает РИА Новости.

«Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Беларусью, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики», — говорится в заявлении ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы и постсоветского пространства.

«Климатическое партнерство и тесное сотрудничество по будущим темам, таким как индустрия 4.0, цифровизация, обеспечение квалифицированными рабочими и здравоохранение, могут открыть окна для позитивной повестки дня с Россией и другими странами региона», — считают в ОА.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.

Русская линия

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