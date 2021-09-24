Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2021

Сводно-казачья станица Австралии празднует юбилей своего атамана
25 сентября 2021 года исполняется 75 лет потомку забайкальских казаков и известному благотворителю Михаилу Овчинникову…

Михаил Овчинников25 сентября 2021 года исполняется 75 лет потомку забайкальских казаков, атаману Сводно-казачьей станицы Австралии, основателю и директору 1-го Русского Музея в Австралии, президенту Фонда «Всемирное казачье братство», руководителю Кабинета Русского мира в г. Сидней Фонда «Русский мир» Михаилу Овчинникову.

Австралийский бизнесмен и меценат, владелец компании строительных материалов KELSO известен тем, что всячески помогает русским людям в Австралии. Не случайно именно Михаил Овчинников является издателем крупнейшей русскоязычной газеты Австралии «Горизонт», а в 2016 году он открыл Первый Русский музей.

«Хочу, чтобы этот музей стал настоящим домом для каждого русского человека в Австралии, которому дороги его корни, дорога история и культура России», — так Михаил Овчинников объяснил смысл одного из главных начинаний своей жизни, сообщает ТАСС.

«Перебравшиеся в Австралию русские первых волн эмиграции стареют и уходят, а представители младших поколений их семей русскими ценностями уже не интересуются, и многие вещи просто выбрасывают, — сказал Овчинников. — Больно на это смотреть. Над идеей создать русский музей я размышлял много лет, и вот сейчас решил, что пора это сделать. И я оказался очень удивлен тем огромным откликом, которое в нашей общине это начинание нашло. Люди приносят нам самые дорогие для них реликвии, увезенные их предками из России».

Михаил Овчинников родился в 1946 году в Трехречье (территория Китая неподалеку от реки Аргунь) в семье забайкальских казаков Моисея и Екатерины Овчинниковых. Семья отца бежала из России в Китай после революции. «У них в Трехречье были заимки, они там косили, вот и остались, — рассказывает Михаил. — А мамина семья убежала в Китай от ссылки в 1929-м. В 1950-е годы многие жившие в Трехречье казаки вернулись в Россию, но мой отец, будучи очень религиозным человеком, отказался это сделать. В Австралию мы попали в 1962 году».

Совместно с Посольством РФ в Австралии и Генеральным Консульством РФ в Сиднее Михаил Овчинников организовывает празднование государственных праздников России в Австралии. Он объединяет общину харбинцев, потомков эмигрантов первой волны, родившихся в Харбине и окрестностях.

Мы желаем Михаилу Моисеевичу помощи Божией в добрых делах, здоровья, счастья, реализации всех задуманных проектов, и как можно чаще бывать на Родине.

Русская линия

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Сводно-казачья станица Австралии празднует юбилей своего атамана
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