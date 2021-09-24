Премьер Греции решил-таки встретиться с главой Американской Архиепископии Фанара после того, как тот принёс публичные извинения за своё участие в открытии Турецкого центра в США…

Скандал, который разразился вокруг главы Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископа Элпидофора в связи с его участием в открытии Турецкого центра в США, постарались максимально быстро замять. Для этого владыка Элпидофор принёс публичные извинения за своё поведение и объяснил, что «как грек из Константинополя» он просто не может быть предателем эллинизма и осуждает оккупацию турками греческих земель, сообщает Orthodoxtimes.com.

«Как грек из Константинополя, я и моя семья испытали ужасные последствия изгнания из наших родовых домов, как и многие мои соотечественники, но также из Имброса и Тенедоса, из-за очередной эскалации кипрской проблемы в 70-х годах. Я вырос с этой болью, и именно поэтому я понимаю боль наших братьев-киприотов, а также их чувства и реакцию. Я рассматриваю их как выражение боли людей, потерявших всё: собственность, родину, мечты, семью, родственников, — говорится в извинениях представителя Фанара.

Поэтому я хочу заявить всем, что моё присутствие на мероприятии в понедельник никогда не могло быть признанием бедствий и оккупации. Мое присутствие всегда имело одну и ту же постоянную направленность: честный и мужественный диалог во имя мирного будущего и защиты религиозной свободы. Мы все едины в защите наших национальных интересов, каждый по-своему и в своей роли, но привержены одной и той же цели.

Я искренне сожалею о боли, которую я непреднамеренно причинил своим кипрским и греко-американским братьям, особенно моей любимой пастве. Я молюсь, чтобы справедливое и устойчивое решение было найдено в мученичестве Кипра, как этого ожидает кипрский народ, на основе международного права и защиты прав человека, в соответствии с резолюциями ООН, и я работаю для этой цели.

Греческая православная Архиепархия Америки вот уже столетие стоит рядом с эллинизмом повсюду, отстаивая его ожидания. Наше единство — это мое служение и моя обязанность".

После этого заявления архиепископ Элпидофор был прощён, и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис согласился с ним встретиться, хотя ранее он не хотел его видеть.

По итогам встречи в правительстве Греции заявили: «Вопрос решён. Что имеет значение, так это единство греческой общины, неразрывные отношения Греции с Архиепископией Америки и тесные отношения Архиепископии со своей паствой».

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