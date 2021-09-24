Священный Синод РПЦ дал жёсткую оценку визиту Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев, где тот сослужил с украинскими раскольниками…

Русская Православная Церковь: «Патриарх Варфоломей более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия»

23−24 сентября 2021 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, участники которого имели суждение о состоявшемся визите Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев, сообщает Патриархия.Ru.

Участники заседания постановили признать прибытие в Киев Патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от Патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской Православной Церкви грубым нарушением канонов, в частности, 3-го правила Сардикийского Собора и 13-го правила Антиохийского Собора.

Синод осудил направленные на разрушение единства Православия продолжающиеся антиканонические деяния Константинопольского Патриарха, а также отметил сугубо политический характер состоявшегося визита Патриарха Варфоломея, обнаруживающий его зависимость от внешних по отношению к Церкви сил.

Сохраняя благодарную память о заслугах Святой Константинопольской Церкви в деле просвещения Руси светом Христовой веры, члены Священного Синода подчеркнули, что благородные подвиги приснопамятных Святейших Патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений Патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии.

Священный Синод отметил, что Патриарх Варфоломей, поддержав раскол на Украине, утратил доверие миллионов верующих; в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером.

Члены Синода подтвердили верность Московского Патриархата нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, его сохраняющуюся открытость к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации, а также подчеркнули, что ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий.

Священный Синод также выразил поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, архипастырям, пастырям и всей полноте Украинской Православной Церкви в их стоянии за истину, в их верности каноническому единству Церкви.

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