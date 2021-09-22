Вечером 21 сентября 2021 года в селе Иванчанка Болградского района Одесской области произошёл поджог нижнего храма в честь Святого Духа, в котором до сих пор велись строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Пожар оперативно потушили местные жители, что спасло храм от полного уничтожения. Огонь повредил часть храма и частично уничтожил церковную утварь. Погибших и пострадавших нет.

«На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Тарутинского ОНП и сразу же приступили к расследованию данного правонарушения, за что верующие искренне благодарны», — сообщили в епархии УПЦ.

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель, информирует Болградский районный отдел полиции Одесской области.

«Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку малолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на его родителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, будет составлен протокол по ст. 184 Куоап. Сейчас следствие продолжается», — говорится в сообщении.

Что побудило молодого человека совершить нападения на храм, не сообщается.

Русская линия