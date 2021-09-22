В Киеве вышел в свет второй фильм из цикла «Верные» — документальная лента «Исцеление в Катериновке», посвященная рассказу о жизни верующих канонической Украинской Православной Церкви, которые пережили кровавый захват своего храма в 2015 году, но не впали в отчаяние, а стали сильнее и построили новый храм, сообщает Патриархия.Ru.

21 сентября 2015 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, раскольники из «УПЦ КП» вместе с украинскими радикалами и националистами при содействии местных властей захватили в селе Катериновка Тернопольской области Георгиевский храм канонической Церкви.

«Верные Украинской Православной Церкви защищали свою святыню, как могли, — они не были вооружены и пытались договориться. Но захватчики были настроены агрессивно, применяя дубинки и слезоточивый газ, тогда как верующие пели молитвенные гимны и стояли под ударами», — напомнили авторы фильма. От рук рейдеров тогда пострадало около двадцати человек, защищавших храм, в том числе юные семинаристы из Почаева. Впоследствии у ряда пострадавших были диагностированы переломы конечностей и ребер, сотрясение мозга, некоторым понадобилась госпитализация.

«Верные Украинской Православной Церкви пытались вернуть свой храм в юридическом порядке, но всё было против них, вся система — от местных чиновников до судов», — говорится в фильме.

Изгнанная из своего храма община была вынуждена молиться под открытым небом у храмовой ограды. Однако тяжёлые испытания не подорвали их верность канонической Церкви — люди сплотились и стали сильнее духом. Общими силами в январе 2017 года прихожане начали строительство нового храма, а в январе 2018 года верующие праздновали Рождество уже в новой церкви. Новопостроенный храм был посвящён великомученику и целителю Пантелеимону.

В фильме «Исцеление в Катериновке» приводятся кадры видеохроники и рассказы самих членов общины.

Ранее в цикле «Верные» был снят фильм «Верные: гимн любви» — трогательная история о христианах сел Бутин и Кинаховцы, которые, потеряв два храма, не потеряли любовь к людям, в том числе и ко своим обидчикам.

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