«Очередная трагедия убеждает нас в необходимости более внимательного отношения к душевному состоянию подростков»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию, родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает Патриархия.Ru.

«Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которого были убиты и ранены наши молодые соотечественники. Весть об этом жестоком преступлении скорбью отозвалась в моем сердце», — говорится в Патриаршем послании.

«Выражаю надежду, что руководство края приложит необходимые усилия для оказания помощи семьям погибших и проявит попечение о пострадавших, а также их родственниках. В свою очередь, клирики Пермской митрополии готовы духовно поддержать всех нуждающихся в пастырской заботе», — отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что произошедшая трагедия, к сожалению, не первый случай в России, что «убеждает нас в необходимости более внимательного отношения к душевному состоянию подростков и ограждения их от деструктивного влияния и опасных увлечений».

По информации Министерства здравоохранения РФ, во время стрельбы в Пермском государственном научно-исследовательском университете всего были ранены 37 человек, 6 молодых людей были убиты. 12 пациентов госпитализированы в медучреждения Перми, 7 направлены на лечение в федеральные центры Москвы самолётами МЧС. 18 пациентов проходят лечение амбулаторно на дому, под наблюдением врачей. Среди них в том числе те, кто обратился за помощью уже после трагедии.

Русская линия