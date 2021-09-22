По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения опубликована книга «По следам идущих к свету: православные ученые-естественники в СССР». Издание подготовлено миссионерским отделом Екатеринбургской епархии. Авторы книги — сотрудники миссионерского отдела и кафедры религиоведения УрФУ, составление и общая редакция выполнена руководителем миссионерского отдела священником Даниилом Рябининым и сотрудницей миссионерского отдела Л. К. Конышевой, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«По следам идущих к свету..» — книга о выдающихся ученых, ученых мирового уровня, которые жили в нашей стране в XX—XXI вв.еках, рассказали в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии. Многие герои сборника стояли у истоков научных направлений математики, физики, биологии и пр. Объединяющим началом этого блестящего научного сообщества является принадлежность каждого из них Православной Церкви. Они жили во времена, когда вера в Бога, мягко говоря, не поощрялась. Несмотря на это, герои книги не скрывали своих религиозных взглядов, открыто участвуя в православных таинствах, некоторые из них рассказывали о совместимости науки и православной веры на страницах печати.

Как рассказали авторы издания, книга имеет миссионерский и просветительский характер. Каждого из героев книги можно считать живым примером верности Христовой вере, стремления выполнить Божии заповеди, а также примером высочайшей ответственности за свое дело. Не исключено, что именно это может быть очень важным для человека нашего времени, который только воцерковляется, или для человека воцерковленного, желающего иметь пример, достойный подражания.

Авторы надеются, что книга послужит справочником в учебных заведениях разного уровня и различной направленности, а также при организации бесед о православии. Она пригодится учителям средней и высшей школы, катехизаторам.

«Высокую оценку содержания книги дали физик и богослов, протоиерей Кирилл Копейкин (директор Научно-богословского центра междисциплинарных исследований СПбГУ, доцент кафедры богословия и проректор по лицензированию и аккредитации Санкт-Петербургской духовной академии), а также игумен Варлаам (Борин) — священник и монах, настоятель Воскресенского мужского монастыря Ермолинской пустыни (Иваново-Вознесенской епархии), бывший в миру специалистом по биомедицинской кибернетике», — рассказал руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин.

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