Грек, дружащий с турками, для Греции и Кипра не грек

Глава Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Элпидофор (Ламбриниадис) попал в крайне неприятную и скандальную историю после того, как принял участие в открытии «Турецкого центра» в Нью-Йорке, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Владыка Элпидофор вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также с главой так называемой Турецкой республики Северного Кипра Эрсином Татаром и другими турецкими гостями разрезал символическую ленту на открытии «Turkish House» в США.

Позже представитель Фанара написал в своём Твиттере, что поздравил Эрдогана с открытием турецкого центра и заявил, что «как всегда» настаивает «на важности Вселенского Патриархата, возобновлении работы Халкинской богословской школы и поддержке прав религиозных меньшинств Турции».

Вместе с тем, в греческих СМИ сообщают, что присутствие архиепископа Элпидофора на открытии «Турецкого центра» в Нью-Йорке вызвало большой скандал в Греции и бурю негодования среди верующих Элладской Церкви и Константинопольского Патриархата.

Более того, 22 сентября 2021 года греческие СМИ сообщили, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Кипра Никос Анастасиадис отменили свои запланированные ранее встречи с архиепископом Элпидофором.

Решение об отмене запланированной встречи было принято как премьер-министром Греции, так и президентом Кипра, которые находятся в Америке по работе в Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что архиепископ Элпидофор ранее был известен своей активной поддержкой позиции Фанара по Украине и выступал в пользу признания украинских раскольников. Он заявлял о необходимости наказания Русской Православной Церкви в связи с её отказом принять участие в Критском Соборе, и числился архиереем с ярко выраженными греческими националистическими взглядами. Однако, теперь ему и руки никто в Греции и на Кипре подавать не хочет.

Русская линия