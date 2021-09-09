В ходе состоявшихся в Москве переговоров было согласовано 28 программ по углублению интеграции между двумя странами…

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с Александром Лукашенко в Москве были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, сообщает «Немецкая волна».

«Речь идёт о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики», — заявил Владимир Путин.

Президент РФ сообщил также, что в пятницу, 10 сентября, планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

Интеграция коснётся в первую очередь экономики — в частности, Россия и Белоруссия должны в рамках Союзного государства объединить свои энергетические рынки, в том числе газа, нефти и электроэнергии.

Москва и Минск собираются до 1 декабря 2023 года подписать документ о создании объединенного рынка газа. До этого времени цена на российский природный газ для Беларуси останется на уровне 2021 года и даже не будет индексироваться на уровень инфляции. Таким образом, Минск и в 2022 году будет платить 128,5 доллара за 1000 кубометров газа.

Страны планируют интегрировать национальные платежные системы и создать «общее платёжное пространство». Александр Лукашенко даже не исключил возможность возвращения к теме единой валюты, но Владимир Путин заметил, что говорить об этом пока рано и что важнее проводить «единую макроэкономическую политику».

До конца 2022 года Россия переведёт Белоруссии около 630−640 млн долларов в виде кредитов по существующим договоренностям. «Новые кредиты нам не нужны», — заявил Лукашенко, при этом выразив готовность забрать остатки кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), если Белоруссия их полностью не израсходует.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что, несмотря на просьбы западных стран, не собирается вмешиваться в ситуацию на белорусско-литовской границе, через которую тысячи мигрантов пытаются попасть в страны Европейского Союза. Президент России предложил европейским лидерам вести по этому поводу переговоры с Александром Лукашенко напрямую, а не искать посредников в Москве.

Стоит отметить, что в ЕС до сих пор отказываются признавать Лукашенко президентом Белоруссии, а потому предложение Владимира Путина вряд ли будет принято в европейских столицах.

Что ж, тем хуже для самих европейцев, ведь их санкции и постоянное давление на Белоруссию вынуждают Лукашенко идти на уступки Москве в вопросе интеграции России и Белоруссии. И нынешнее согласование 28 программ — это во многом заслуга не только Москвы и Минска, но и Евросоюза.

Впрочем, согласовать программы — это одно, а выполнить их — совсем это другое. Так что остаётся только надеяться, что в ЕС продолжат вводить санкции против Белоруссии и не станут признавать Лукашенко законно избранным президентом страны. России в нынешних условиях это только на руку.

Русская линия