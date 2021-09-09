|Сводка новостей от 9 сентября 2021
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В Санкт-Петербурге пройдёт Малый Крестный ход в честь перенесения мощей святого Александра Невского
Москва продолжает быть в постоянном контакте с Иерусалимским Патриархатом
Владимир Путин сообщил о прорыве в переговорах об интеграции России и Белоруссии
Дритан Абазович: Зачинщики беспорядков в Цетинье хотели вернуть к власти партию Джукановича
МИД России: Всецело поддерживаем заявления Сербского Патриарха Порфирия и митрополита Иоанникия о необходимости умиротворения ситуации в Черногории
Этот день в Русской истории