Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2021

Александрийский Патриарх Федор вновь прибыл на Кипр
Прошлая поездка главы Александрийского Патриархата закончилась скандалом после того, как он помянул во время Литургии главу украинских раскольников…

Глава Фанара и Александрийский Патриарх Феодор сослужили с Думенко на Имбросе6 сентября 2021 года на Кипр вновь прибыл глава Александрийского Патриархата Патриарх Феодор, визит которого в прошлый раз вызвал серьёзный скандал в связи с его поминовением на Литургии лидера украинских раскольников, сообщает греческий портал «Ромфея».

На сей раз Александрийский Патриарх посетил остров по приглашению официальных кипрских властей и пробудет на Кипре до 10 сентября.

7 сентября состоялась его встреча с Архиепископом Кипрским Хризостомом, который вслед за Патриархом Феодором принял единоличное решение о признании украинских раскольников, хотя ранее заявлял о необходимости нейтралитета в этом вопросе.

Два Предстоятеля обсудили положение дел на африканском континенте, будущие совместные проекты, трудности в миссионерской работе и другие актуальные вопросы церковной жизни, сообщает «Ромфея».

Запланированы ли какие-либо совместные богослужения двух Предстоятелей во время этого визита, не сообщается.

Русская линия

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