Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2021

Дритан Абазович: Зачинщики беспорядков в Цетинье хотели вернуть к власти партию Джукановича
Вице-премьер Черногории подтвердил, что власти задержали советника президента Черногории Веселина Вельовича за участие в нападениях на полицию…

Дритан АбазовичВице-премьер Черногории Дритан Абазович пояснил, кто организовал беспорядки в Цетинье во время интронизации Черногорско-Приморского митрополита Иоанникия, указав на сторонников действующего президента Мило Джукановича и его партию, сообщает СПЖ.

По словам Дритана Абазовича, зачинщики беспорядков в Цетинье «хотели вернуть к власти одну из политических сил». В доказательство, чиновник опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента Черногории Джукановича, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует столкновениях с сотрудниками МВД.

Позже Вельович был задержан по подозрению в «нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей», что дало премьеру Черногории Здравко Кривокапичу основания возложить ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов Джукановича.

«Там протестовали люди, которые по своим убеждениям были против. Были ли там и представители криминальных кругов? Были. Помогали ли они некоторым структурам? Да. Один политический субъект хотел использовать это, чтобы вернуться к власти», — рассказал Абазович, курирующий в кабмине Черногории сферу безопасности.

Всего при протестах в Цетинье различные травмы получили 20 полицейских, задержано 8 человек. Сообщалось также о четырех пострадавших демонстрантах.

Русская линия

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